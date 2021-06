OGNI COLPETTO, UN CENTRO - DOMENICA E' NATO IL QUINTO FIGLIO DI EWAN MCGREGOR, IL PRIMO DALLA NUOVA COMPAGNA MARY ELIZABETH WINSTEAD - A DARE L'ANNUNCIO E' STATA LA FIGLIA MAGGIORE CLARA, 25 ANNI - L'ATTORE E L'EX MOGLIE HANNO ADOTTANO ANCHE DUE RAGAZZE, ANOUK E JAMYAN...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead

Ewan McGregor, 50 anni, è diventato papà per la quinta volta. La figlia dell’attore, Clara, 25 anni, ha annunciato domenica su Instagram la nascita del fratellino, che McGregor ha avuto dalla compagna Mary Elizabeth Winstead. I due si sono conosciuti nel 2017 sul set di Fargo.

La notizia è arrivata inaspettata, la coppia infatti non aveva annunciato la gravidanza. Non è la prima volta che Ewan sorprende i fan con notizie a sorpresa: nel 2011 aveva annunciato di aver adottato una ragazza, la figlia Anouk.

Quell’anno disse al New York Post: «Mia moglie e quattro ragazze - 15, due di 9 anni e un bambino di quattro mesi - vengono spesso con me se è una vacanza o se la mia posizione e i loro orari lo consentono. A volte li sradichiamo e li mettiamo in un'altra scuola».

Ewan e l’ex moglie Eve hanno infatti quattro figlie: Clara e le figlie Esther, 19, Jamyan, 20, e Anouk, 10. Si sono lasciati nel 2017 dopo 22 anni di matrimonio e il loro divorzio è stato finalizzato nell'agosto 2020.

Clara con il fratellino

La coppia, che si è incontrata sul set del film poliziesco televisivo Kavanagh QC, ha confermato per la prima volta la loro separazione nel 2017 dopo che Ewan era stato visto baciare Mary in un ristorante di Londra. Eve è stata fotografata senza la sua fede nuziale più o meno nello stesso periodo.

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead 2 Ewan McGregor con la figlia Jamyan Ewan McGregor con i figli Ewan McGregor e la figlia Clara Le quattro figlie di Ewan McGregor Ewan McGregor con l'ex moglie Eve