OGNI GALLERIA È BUCO – UNA COPPIA SI METTE A FARE SESSO NELLA STAZIONE DELLA METRO DI FLUSHING AVENUE, A NEW YORK: I DUE SONO STATI FERMATI E DENUNCIATI – L’UOMO SI È DIFESO DICENDO CHE AVEVA LA MASCHERINA, MA ERA DALLA VITA IN GIÙ CHE NON RISPETTAVA IL DISTANZIAMENTO…

Silvia Sfregola per www.iltempo.it

sesso alla stazione della metro di flushing avenue, a brooklyn 2

Un uomo e una donna sono stati fermati e denunciati dalla polizia all'una e mezza di notte nella stazione di Flushing Avenue a Brooklyn, New York per violazione della normativa sul distanziamento sociale. L'uomo - A.R.ha obiettato di avere indosso la mascherina, come la donna che era con lui. E in effetti il fotogramma tratto dal video girato dall'altra parte della stazione da un metronotte lo dimostra.

flushing avenue brooklyn

Ma era un pizzico più giù che con il distanziamento proprio non c'eravamo: calati pantaloni e slip A.R. stava facendo sesso con la sua accompagnatrice appoggiata a una colonna della stazione. Non potendo accusarli di atti osceni in luogo pubblico (per l'emergenza Covid la metropolitana di New York per la prima volta dalla sua fondazione nel 1904 è chiusa fra l'una e le 5 di notte), i due sono stati appunto accusati di violazione delle norme sul distanziamento sociale.

sesso alla stazione della metro di flushing avenue, a brooklyn 1 sesso alla stazione della metro di flushing avenue, a brooklyn