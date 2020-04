6 apr 2020 13:27

OGNI GIORNO UNA CURA MIRACOLOSA - STAVOLTA DALL’AUSTRALIA: “IL FARMACO IVERMECTIN UCCIDE IL COVID19 IN 48 ORE” – I RICERCATORI STANNO TESTANDO L’ANTIPARASSITARIO CHE CHE VIENE UTILIZZATO PER TRATTARE ALTRE MALATTIE COME DENGUE O ZIKA. DALLA RICERCA IN LABORATORIO ALLA CURA SULLE PERSONE, TUTTAVIA, IL PASSO NON È BREVE. CI VORRA’ DEL TEMPO PER VERIFICARE L’EFFICACIA DEL FARMACO…