OGNI GIORNO DEMI LOVATO SI SVEGLIA E PENSA A QUALE CAGATA SPARARE - LA POPSTAR 29ENNE HA RACCONTATO DI AVER AVUTO UN INCONTRO RAVVICINATO CON GLI ALIENI NEL DESERTO IN CALIFORNIA: “HO VISTO QUESTA SFERA BLU A CIRCA 15 METRI DI DISTANZA. FLUTTUAVA SOPRA IL TERRENO A 4 METRI D’ALTEZZA, COME SE STESSE MANTENENDO LE DISTANZE DA ME. INCONTRARLI HA CAMBIATO IL MIO MODO DI VEDERE IL MONDO” – E NON SAREBBE NEMMENO LA PRIMA VOLTA CHE INCONTRA GLI UFO… VIDEO

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

demi lovato e gli ufo 4

Dopo aver ballato con il Diavolo (come dice il titolo di una sua famosa canzone), adesso Demi Lovato è pronta per gli alieni. La 29enne popstar ha infatti raccontato di aver avuto un incontro ravvicinato con gli extraterrestri nel deserto del Joshua Tree, in California, e di aver trovato l’esperienza strabiliante.

demi lovato e gli ufo 3

«Eravamo nel deserto e in pratica ho visto questa sfera blu a circa 15 metri di distanza, forse meno - ha raccontato Lovato (che si identifica come non-binaria) in un’intervista al programma «Daily Pop» ed era come se fluttuasse sopra il terreno a 3 o 4 metri d’altezza, come se stesse mantenendo le distanze da me. È stata un’esperienza bellissima e incredibile». L’aneddoto fa parte della nuova serie Peacock «Unidentified With Demi Lovato», nella quale la popstar - insieme alla sorella Dallas e al miglior amico Matthew Scott Montgomery - cerca di scoprire la verità sugli Ufo.

demi lovato e gli ufo 2

Incontro strabiliante

«Incontrarli ha cambiato il mio modo di vedere il mondo - ha continuato Lovato -. Hai un sentore e all’improvviso quel sentore è confermato e questo cambia di sicuro la tua realtà».

Quello nel deserto del Joshua Tree non è però stato il primo incontro ravvicinato della cantante con gli extraterrestri. «Ho stabilito un contatto con gli alieni durante la festa per il mio 28° compleanno nel 2020 ed è stato strabiliante — ha detto infatti Demi in un’altra recente intervista, questa volta a Entertainment Weekly - . Ho visto qualcosa apparire nel cielo sopra di noi, era una luce enorme che ha fatto quasi un punto interrogativo, prima di scomparire.

demi lovato e gli ufo 1

Da quel momento ho iniziato a indagare di più su questo fenomeno e volevo fare un programma su questo argomento. Sono sicura che gli alieni vivano davvero fra di noi, sono esseri molto premurosi e intelligenti che stanno solo cercando di fare l’interesse migliore per il nostro pianeta».

