Un video in cui i leader del G7 osservano insieme l’esibizione paracadutisti della Brigata Folgore e Biden si allontana per un attimo, richiamato da Giorgia Meloni che gli tocca il braccio è diventato virale. Alcuni lo descrivono come un momento in cui «si distrae» e «vaga», ma in realtà si è girato per un momento per complimentarsi con uno dei paracadutisti.

I dubbi sull’età del presidente, un uomo ottantunenne sottoposto a ritmi massacranti tra impegni internazionali e di campagna elettorale, non sono nuovi per gli americani. Anche in una rara intervista concessa da Biden alla rivista Time lo scorso mese, l’autore nota, seguendo il presidente nello Studio Ovale, che «la sua andatura rigida, la voce smorzata, la sintassi irregolare cozzano con l’aspetto intenso e loquace di quand’era senatore o vicepresidente». La campagna di Trump punta moltissimo su questo

[…] In altri momenti, come nella cerimonia di Juneteenth qualche giorno fa alla Casa Bianca, Biden sorride ma è immobile e un po' fuori luogo, mentre intorno a lui tutti ballano.

[…] In un articolo pubblicato dal Wall Street Journal nei giorni scorsi, parlamentari repubblicani sotto anonimato raccontavano aneddoti sulla «lentezza» e i «cedimenti» del presidente americano ottantunenne in incontri a porte chiuse in cui si discutevano temi come i fondi all’Ucraina e il tetto del debito. In uno di questi incontri, a gennaio, il presidente americano — scrivevano le autrici — aveva «una voce così fioca che alcuni facevano fatica a sentirlo, faceva lunghe pause e chiudeva gli occhi così a lungo che si chiedevano se fosse ancora sintonizzato».

Un portavoce di Biden, Andrew Bates, ha definito i commenti dei repubblicani «politicamente motivati» e affermava che leader stranieri, esperti e gli stessi repubblicani al Congresso hanno riconosciuto che Biden è «un leader esperto» e, se capita che racconti più volte la stessa storia, l’ha sempre fatto, ben prima di avere ottantuno anni.

La Casa Bianca ripete che nella visita annuale di febbraio, il medico ha concluso che Biden ha le capacità per servire come presidente. Ma in un lungo servizio del New York Times alcuni mesi fa, uno dei neurologi intervistati sosteneva che sarebbe utile un pieno esame neuropsicologico.

Un quarto degli elettori americani, in un nuovo sondaggio della CBS afferma che né Biden né Trump sono nelle condizioni mentali e cognitive per servire come presidenti. Solo un terzo degli elettori pensa che Biden abbia le competenze cognitive, mentre metà degli elettori pensa che Trump non le abbia.

«Trump se la cava meglio di Biden, anche se nessuno dei due suscita una grande sicurezza», osserva Cbs.

[…] ci sono più democratici (uno su tre) che temono che Biden non abbia le competenze cognitive necessarie (anche se alla fine dicono che voteranno per lui lo stesso contro Trump) rispetto ai repubblicani che pensano la stessa cosa di Trump.

