OGNI GIORNO SI SVEGLIA UN FREGNO E DECIDE DI ROMPERE LE PALLE CON LA SCUSA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO – GLI ATTIVISTI DI "SCIENTIST REBELLION" SI SONO INCATENATI DAVANTI ALL’AEROPORTO DI LINATE PRIME DA DOVE PARTONO I VOLI PRIVATI, PER CHIEDERE LA CHIUSURA DI QUESTI SCALI – E ALLA GALLERIA NAZIONALE AUSTRALIANA DI CANBERRA, DUE SCIROCCATE SI SONO INCOLLATE ALL'ICONICO QUADRO DI ANDY WARHOL “CAMPBELL'S SOUP”: PECCATO CHE LA COLLA FOSSE SCADENTE E… - VIDEO

1. GLI ATTIVISTI DI SCIENTIST REBELLION INCATENATI ALL'AEROPORTO LINATE PRIME: "ABOLIRE I JET DEI RICCHI"

Andrea Lattanzi per www.lastampa.it

Una ventina di manifestanti tra scienziati e attivisti si sono incatenati di fronte all'aeroporto milanese da dove partono i voli privati per chiedere la chiusura di questi scali e l'introduzione di una tassa globale sul clima. Inevitabili i disagi, soprattutto per chi doveva accedere all'aeroporto in auto o scaricare merci. Non sono mancati momenti di tensione con i lavoratori dello scalo che hanno a più riprese chiesto agli occupanti di andare via. L'iniziativa, lanciata dai gruppi Scientist Rebellion, Extinction Rebellion e Ultima Generazione, ha coinvolto in contemporanea altri scali a livello globale in Inghilterra, Stati Uniti, Spagna e Australia.

La polizia, intervenuta sul posto, ha provveduto a liberare dalle catene con delle tronchesi i manifestanti i quali, opponendosi allo sgombero tramite resistenza civile, si sono fatti trascinare a peso morto nelle camionette. Le forze dell'ordine, tramite l'uso di alcol etilico hanno anche provveduto a staccare le mani che alcuni attivisti avevano incollato all'asfalto. Undici di loro sono stati trasportati in questura. Al termine delle operazioni l'aeroporto Linate Prime ha ripreso le sue regolari attività.

2. LE ATTIVISTE PER IL CLIMA COLPISCONO ANCORA: IMBRATTANO E SI INCOLLANO ALLE "CAMPBELL'S SOUP" DI WARHOL

Da www.lastampa.it

Due attiviste per il clima hanno tentato di incollarsi all'iconico quadro di Andy Warhol 'Campbell's Soup' nella Galleria nazionale australiana di Canberra. Le due donne hanno usato colla di scarsa qualità che tardava a consolidarsi e hanno lasciato la scena prima di poter essere fermate. Nell'ultimo episodio di una serie di azioni simili che hanno preso di mira celebri opere d'arte nel mondo, l'azione è stata condotta da un gruppo chiamato "Stop fossil fuel subsidies Australia", che si oppone alle sovvenzioni delle energie fossili.

Il mese scorso tre attivisti del gruppo Extinction Rebellion sono stati arrestati a Melbourne dopo che due di loro si sono incollate alla copertura protettiva del quadro "Massacro in Corea" di Picasso nella National Gallery di Victoria, dove era in corso la mostra "Il secolo di Picasso", curata dal Centre Pompidou e dal Musée National Picasso di Parigi.

