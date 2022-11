È FINITA LA PACCHIA DI BIG TECH – AMAZON ANNUNCIA CHE I DIECIMILA LICENZIAMENTI DI QUEST’ANNO NON SARANNO GLI UNICI. L’AD DEL COLOSSO DELL’E-COMMERCE, ANDY JASSY, IN UNA COMUNICAZIONE INTERNA HA DETTO CHE CONTINUERANNO ANCHE NEL 2023 – “L’ECONOMIA RIMANE IN UNA SITUAZIONE DIFFICILE E NOI ABBIAMO ASSUNTO RAPIDAMENTE NEGLI ULTIMI ANNI”. FORSE TROPPO RAPIDAMENTE…