18 mar 2021 15:30

OGNI MATTINA QUALCUNO IN FRANCIA SI SVEGLIA E CORRE PER NON FINIRE SGOZZATO - ACCOLTELLATO IL NOTO REGISTA ALAIN FRANCON A MONTPELLIER - GLI INQUIRENTI HANNO GIÀ ESCLUSO LA PISTA TERRORISTICA: SI CERCA UN MOVENTE NELLA VITA PERSONALE DEL 76ENNE, CHE COMUNQUE NON RISCHIA LA VITA - DA SEMPRE VICINO ALLA SINISTRA TERZOMONDISTA, VOLEVA L'APERTURA TOTALE DELLE FRONTIERE E FIRMÒ UN APPELLO CONTRO LA DERIVA "RAZZISTA, ANTISEMITA, XENOFOBA E NAZIONALISTA" DELLA LE PEN...