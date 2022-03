OGNI SCARRAFONE È BELL'A MAMMA SOJA – ELISABETTA SI PRESENTA ALLA COMMEMORAZIONE DEL PRINCIPE FILIPPO A BRACCETTO DI ANDREA E LANCIA UN MESSAGGIO CHIARO AL MONDO: NONOSTANTE GLI SCANDALI, RIMANE SEMPRE IL FIGLIO PREFERITO – UNA SCELTA CHE HA SCATENATO NON POCHE POLEMICHE E MOLTO STUPORE VISTO CHE PROPRIO GLI SCIVOLONI DEL “DUCA DI PORK” HANNO RISCHIATO DI MANDARE A GAMBE ALL’ARIA LA MONARCHIA… - VIDEO

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

regina elisabetta e il figlio andrea alla commemorazione del principe filippo 5

Elisabetta in lacrime, come un anno fa. Del resto, era la tanto attesa cerimonia in onore del principe Filippo, e forse il suo vero funerale. Visto che lo scorso 17 aprile 2021 in Inghilterra vigevano ancora le regole anti Coronavirus e le esequie si erano potute celebrare solo con 30 persone. Allora l'immagine della sovrana vestita a lutto, e isolata da tutto il resto della famiglia nel giorno dell'addio al suo amato marito, aveva fatto il giro del mondo, soprattutto quando tradì una lacrima sul suo volto.

regina elisabetta e il figlio andrea alla commemorazione del principe filippo 4

Anche ieri la regina, nel suo cappotto verde scuro e nero, aveva gli occhi lucidi. E ha dedicato un'altra lacrima a Filippo, morto il 9 aprile di un anno fa. Elisabetta ha voluto esserci a tutti i costi, nonostante i 95 anni, le precarie condizioni di salute e il Covid appena superato. Negli ultimi giorni, si era parlato molto di un possibile utilizzo della sedia a rotelle per la sovrana, che ha sempre più difficoltà a camminare e a restare in piedi a lungo.

regina elisabetta e il figlio andrea alla commemorazione del principe filippo 2

Ma una soluzione si è trovata, seppur sia già controversa. Elisabetta non è entrata dalla navata ovest principale dell'Abbazia di Westminster, da dove è passata tutta la sua famiglia al completo inclusi il figlio erede al trono Carlo, William e persino il principino George. No, la regina è spuntata dal retro, attraverso "l'angolo dei poeti" della Chiesa, per fare meno strada dalla macchina, e solo con un bastone. Ma soprattutto, e questa è stata la vera sorpresa della giornata, ad accompagnarla sottobraccio non c'era Carlo bensì niente meno, e tutto vestito di nero, il famigerato principe Andrea.

la famiglia reale alla commemorazione del principe filippo 2

Già, quello che è sempre stato definito "il suo figlio preferito", e forse è proprio così. Altrimenti Elisabetta non avrebbe chiesto di accompagnarla, prima in macchina da Windsor e poi verso il suo piccolo trono a Westminster Abbey, in diretta nazionale. Ciò nonostante gli ultimi infamanti scandali a sfondo sessuale di Andrea e il recente accordo giudiziario con Virginia Roberts Giuffre, la 38enne donna americana che lo ha accusato di averla violentata per tre volte, quando aveva 17 anni, con la complicità degli amici di Andrea, dei quali era una schiava sessuale: il miliardario americano suicida Jeffrey Epstein e la sua ex compagna, l'inglese Ghislaine Maxwell.

regina elisabetta alla commemorazione del principe filippo 3

Insomma, Elisabetta ha voluto lanciare un messaggio chiaro al mondo, in una cerimonia preparata al minimo dettaglio e in cui sono mancati soltanto Harry e Meghan dopo le recenti polemiche sulla sicurezza della coppia a causa del ritiro della scorta britannica: Andrea è e resta suo figlio, molto probabilmente quello preferito. Per i due era la prima volta in pubblico insieme quest'anno, dopo il funerale di Filippo dello scorso aprile. Una mossa, quella della Regina, che ha scatenato molte critiche, soprattutto online. Ma alla sovrana, che compierà 96 anni il prossimo mese e che quest'anno festeggia i 70 leggendari anni sul trono nel Giubileo di Platino, tutto questo non sembra importare.

