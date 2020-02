OGNI SCARRAFONE È BELLO AL FIGLIO SUO - ROCCO TOSCANI DIFENDE IL PADRE, OLIVIERO: “LA FRASE SUL PONTE? È DA CRETINO MA NON L’HA DETTA NEL SENSO DI CHISSENEFREGA DEL PONTE. POI E’ CHIARO CHE NON ASPETTAVANO ALTRO CHE BASTONARO - BENETTON? LO HANNO USATO COME CAPRIO ESPIATORIO, GLI HANNO SCARICATO ADDOSSO TUTTE LE COLPE, LUI HA SEMPRE DIFESO L’AZIENDA - SALVINI? E’ UN INNO ALL’IGNORANZA”

Da “la Zanzara - Radio 24”

“Non penso che mio padre abbia esagerato. Non ha detto niente di male. Questa volta lo difendo. Penso che non abbia sbagliato. Penso che la frase sia stata tirata fuori male, voleva solo dire che non voleva parlare di quell’argomento lì. Poi è chiaro che non aspettassero altro che bastonarlo”.

Ma chi? I suoi nemici?: “Sì”. Così Rocco Toscani, figlio di Oliviero Toscani, a La Zanzara su Radio 24 . Poi attacca i Benetton per il licenziamento: “Penso abbiano fatto male a licenziarlo per il modo con cui l’hanno fatto. L’hanno fatto allo stesso modo con cui l’hanno fatto la prima volta. Lui ha sempre difeso quello che era il suo lavoro e l’azienda per cui lavorava. Loro però alla fine lo hanno difeso poco, gli hanno scaricato addosso tutta la colpa. Lo hanno usato come capro espiatorio, sicuramente. Hanno colto la palla al balzo”.

“La frase – continua - era un po’ infelice, però ve lo dico conoscendolo, voleva parlare di altro: era come dire non sono qua per parlare di questa storia del ponte. Sono qua per parlare di altre cose. Lui non lavorava per un’azienda che deve difendere per la caduta di un ponte, lui lavorava per un’azienda per cui faceva creatività”.

“Quando ho sentito la frase – prosegue - ho pensato: ha detto una frase da cretino. Posso dire però che questa frase lui non l’ha detta nel senso di chissenefrega del ponte. Chissenefrega dell’argomento durante quella conversazione alla radio dov’era stato chiamato per altro”.

Dunque lo assolvi?: “Lo assolvo perché so che non l’ha detto in quei termini. Ha detto sicuramente una cagata, sono cose che non vanno dette”. Oggi dice di stare bene, ieri era distrutto: “Fa parte della vecchiaia, ma sicuramente è un uomo a cui piace esser libero, un cavallo pazzo”. Tu voteresti Salvini?: “Piuttosto che votare Salvini…no, Salvini no, mi dispiace. Neanche se fossimo gli ultimi superstiti su un’isola, io e Salvini. La Meloni? Ma neanche. Salvini è un inno all’ignoranza. E’ brutto vedere il proprio paese fare sta fine qua”.