OGNI SCARRAFONE E’ BELL’A MAMMA SOJA - JANICE COMBS, LA MADRE DI PUFF DADDY, DIFENDE IL FIGLIO A SPADA TRATTA: "NON È PERFETTO, HA COMMESSO DEGLI ERRORI IN PASSATO, MA NON SIGNIFICA CHE SIA COLPEVOLE DELLE ACCUSE RIPUGNANTI MOSSE CONTRO DI LUI. È STRAZIANTE VEDERE CHE GLI STANNO DANDO CONTRO PERCHÉ CREDONO A BUGIE E IDEE SBAGLIATE E NON HANNO ASCOLTATO LA SUA VERSIONE DEI FATTI" - "QUESTE BUGIE ARRIVANO DA COLORO CHE CERCANO UN GUADAGNO FINANZIARIO, NON LA GIUSTIZIA"

[…] Sean "Diddy" Combs, […] è al momento accusato di violenza e traffico sessuale e i suoi "white party" sono ormai diventati celebri (in negativo) in tutto il mondo.

Nonostante su di lui pendano accuse pesanti, la madre Janice Combs continua a credere nella sua innocenza e ha scritto una lettera pubblicata dai media statunitensi in cui scrive: «Sono una mamma devastata e profondamente rattristata dalle accuse mosse a mio figlio, Sean Combs. È straziante vederlo giudicato non per la verità, ma per una narrazione distorta e infarcita da bugie. Sono testimone di quello che è un linciaggio pubblico, fatto di accuse folli, tutto prima che mio figlio abbia avuto l’opportunità di dimostrare la sua innocenza. Questo è un dolore insopportabile da esprimere a parole».

[…] «Come ogni essere umano, mio figlio merita di dimostrare la sua innocenza in tribunale, di condividere finalmente la sua versione dei fatti e di smentire le bugie. Non sono qui per dipingerlo come un uomo perfetto perché non lo è. Ha commesso degli errori in passato, come tutti noi. Mio figlio potrebbe non essere stato del tutto sincero su certe cose, come quando ha negato le violenze su un’ex fidanzata (Cassie Ventura, ndr), quando poi i video di sorveglianza dell’hotel hanno mostrato il contrario.

Questo però non significa che mio figlio sia colpevole delle accuse ripugnanti mosse contro di lui. Vedo il mondo fare battute e ridere della vita di mio figlio che crolla sotto i nostri occhi. È davvero straziante vedere che tutti gli stanno dando contro perché credono a bugie e idee sbagliate e non hanno mai ascoltato la sua versione dei fatti. Queste bugie arrivano da coloro che cercano un guadagno finanziario, non la giustizia».

[…] «A peggiorare le cose è il Governo Federale che sta usando queste bugie per perseguire mio figlio. Questa ingiustizia è insopportabile per la nostra famiglia. La parte peggiore di questo è vedere il mio amato figlio essere privato della sua dignità. Chiedo ai suoi sostenitori, fan, colleghi, amici e al pubblico di non giudicarlo prima di aver avuto la possibilità di ascoltare la sua versione.

Vi prego di pensare a coloro che sono stati ingiustamente perseguitati, di ricordare che non tutti coloro che hanno commesso errori nella vita meritano di vedere la loro intera esistenza giudicata da una singola azione o da pochi errori. Mio figlio non è il mostro che hanno dipinto e merita la possibilità di raccontare la sua versione».

