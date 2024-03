OGNI SCUSA È BUONA PER UNA NUOVA BATTAGLIA TRA COPPIE REALI – DOPO LA FOTO TAROCCA DI KATE MIDDLETON E FIGLI, UNA FONTE VICINA AI SUSSEX HA BUTTATO BENZINA SUL FUOCO SOSTENENDO CHE “MEGHAN NON AVREBBE MAI COMMESSO UN ERRORE DEL GENERE” – MA SIAMO SICURI? SONO ALMENO TRE LE FOTO DELLA MOGLIE DI HARRY, CHE GLI ESPERTI HANNO BOLLATO COME RITOCCATE: DALL’IMMAGINE DI COPERTINA DEL “TIME” CON IL MARITO DALLA CAPIGLIATURA UN PO' TROPPO FOLTA ALLA FOTO DELLA COPPIA SOTTO UN SALICE INESISTENTE A…

Estratto dell’articolo di Alice Castagneri per www.lastampa.it

«Meghan non avrebbe mai commesso un errore del genere», così una fonte vicina ai Sussex si è affrettata a commentare lo scandalo della foto ritoccata che ritrae Kate Middleton con i tre figli nella sua tenuta a Windsor. […] il fotogate si è immancabilmente trasformato in una nuova «battaglia» tra le coppie reali: da un lato i perfettini William e Kate, dall’altro i ribelli Harry e Meghan.

[…] Il Sun, quindi, ha deciso di scavare un po’ più a fondo, provando a capire se anche la coppia reale più ribelle di sempre avesse mai ritoccato qualche immagine. Ed ebbene sì, l’ha fatto. Sono diversi, infatti, gli scatti che sembrano avere beneficiato di qualche modifica.

I reporter del Sun hanno scovato una cartolina natalizia del 2019 che risulta a dir poco sospetta. In primo piano c'è il piccolo Archie, ma la figura di Meghan non appare proprio naturale e i dubbi sulla manipolazione dei colori appaiono fondati. Bocciata anche la foto usata per una copertina di Time magazine nel 2021: in quel caso, notano i più maliziosi osservatori, Harry ha decisamente troppi capelli. La cover è stata definita da un critico come «la foto più ritoccata che abbia mai visto».

E poi c’è lo scatto sul prato a Montecito, in California, quando Meghan era in attesa della piccola Lilibet. Qui, il suggestivo salice sullo sfondo è stato aggiunto in un secondo momento da un fotografo amico della coppia, Misan Harriman: «È incredibile cosa si può fare con la tecnologia». […]

