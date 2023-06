OGNI SCUSA È BUONA PER SGUAINARE IL CAPEZZOLO – QUEST’ANNO MENO VI VESTITE PIÙ SARETE ALLA MODA: PER LE DONNE LA TENDENZA, PER QUESTA ESTATE CHE FATICA A DECOLLARE, È COPRIRSI IL MENO POSSIBILE LASCIANDO SPAZIO A TRASPARENZE, TESSUTI "EFFETTO NUDE", OMBELICO IN VISTA E SPACCHI VERTIGINOSI – REGNANO GLI ABITI IN STILE BABY-DOLL: LE STRADE SARANNO INVASE DI RAGAZZE IN LINGERIE GRAZIE AGLI ABITI IN RASO DI SETA E…

Estratto dell’articolo di Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

moda estate 2023 16

La curva dei fianchi, su cui far scivolare lo sguardo. Il punto vita sottile, esposto a darne la misura per evidenziare la silhouette, magari "a clessidra". Il seno coperto solo quel tanto che basta per creare effetti grafici. Il ventre piatto a catturare occhiate e, a volte, invidie. La schiena che si libera dal tessuto per godere il calore del sole o una carezza di vento. È il corpo a mettersi in mostra - per rivelare, paradossalmente, anima e temperamento - nel guardaroba dell'estate.

[…] Sono numerosi i marchi che del nudo fanno chiave creativa per la stagione. Acne Studios guarda alle suggestioni di baby-doll e lingerie, in un trionfo di fiocchi che impreziosiscono gli indumenti ma arrivano anche a farsi vestito.

moda estate 2023 14

Richiama l'idea di un lenzuolo disfatto e morbidamente avvolto intorno al corpo corrono alla mente le foto di Marilyn Monroe, stesa sul letto, morbidamente avvolta in un lenzuolo bianco […]

moda estate 2023 15

Le trasparenze sono un elemento irrinunciabile per Act N°1, nei sensuali bustier ma anche nei jeans a vita bassa, anzi bassissima, che scoprono i fianchi, e nelle gonne e negli abiti che trasformano l'intimo in accessorio di stile, portandolo in primissimo piano. Non le trascura Prada che in passerella ha portato anche abiti come eleganti - e comode - sottovesti e camicie da notte d'altri tempi.

Gli sguardi, prima privati, diventano pubblici e condivisi. Sono intrecci di foglie, come rampicanti, a rendere scultorei gli abiti da sera di Alberta Ferretti, impalpabili, fluidi, capaci di accompagnare ogni movimento. Non solo. Trame di nodi, cut-out e drappeggi enfatizzano la silhouette nei vestiti lunghi in chiffon di seta ecosostenibile. […] il guardaroba secondo Elie Saab, trasformando la donna in regina. Ricami, passamanerie e applicazioni su trame leggere, quasi invisibili, si fanno punti luce sulla pelle. C'è anche l'effetto rete tra gli elementi chiave del guardaroba griffato Moschino, che alterna e spesso accosta "tagli" inusitati, dando una nuova struttura ai capi. Negli abiti, quindi, il monospalla si unisce a drappeggi, stampe, cut-out e, elemento che caratterizza la collezione, cuori rossi gonfiabili.

moda estate 2023 13

LA FILOSOFIA È così per la gran sera, ma anche per cocktail e occasioni meno formali. Perché il segreto del nude look è che il corpo si scopre, non necessariamente - o quantomeno non solo - per offrirlo agli sguardi altrui, quanto per vedersi in modo nuovo. […]

