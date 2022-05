30 mag 2022 14:51

OGNI TRUCCO È BUONO PER NON FARSI FOTTERE DALLE SANZIONI - L’ULTIMA DEGLI OLIGARCHI RUSSI: SPEGNERE IL “GPS” CHE TRACCIA IL POSIZIONAMENTO DEI MULTIMILIONARI YACHT PER EVITARE DI ESSERE LOCALIZZATI E QUINDI SEQUESTRATI - MILIARDARI COME ANDREY GURYEV E OLEG DERIPASKA HANNO FATTO PERDERE LE TRACCE DELLE LORO IMBARCAZIONI. SFUGGENDO COSÌ ALLE AUTORITÀ INTERNAZIONALI…