OGNUNO HA I SUOI CASAMONICA - A SAXILBY, IN INGHILTERRA, SI SONO TENUTI I FUNERALI DELLA MATRIARCA ZINGARA RYALLA DUFFY, 61 ANNI, E DEL FIGLIO ABSY, 21, MORTI A POCHI MESI DI DISTANZA - LA DONNA AVEVA CREATO LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GRUPPI ZINGARI, ED ERA MOLTO NOTA NELLA SUA COMUNITA', CHE NON HA BADATO A SPESE PER LA CERIMONIA: ALLESTIMENTI FLOREALI, CARROZZE, LIMOUSINE E BARE D'ORO. MANCAVANO SOLO I PETALI DI ROSA DALL'ELICOTTERO! - LA POLIZIA HA DOVUTO FERMARE IL TRAFFICO E I NEGOZI SONO RIMASTI CHIUSI PERCHE'... - VIDEO

Migliaia di viaggiatori hanno bloccato una città per i funerali di una matriarca zingara e di suo figlio morti a distanza di mesi, con allestimenti floreali a forma di iPad, sigarette e una roulotte collocata fuori dalla Cattedrale di Lincoln.

Ryalla Duffy, 61 anni, è morta il 10 marzo a seguito di una malattia improvvisa, e suo figlio Absolom, noto come Absy, di 21 anni, è morto in un incidente d'auto l'8 luglio. Oggi si è tenuto un servizio funebre congiunto per la coppia.

Intorno alle 8.30 è partita dal villaggio di Saxilby nel Lincolnshire una processione che includeva diverse limousine, 15 camion a pianale ribassato pieni di decorazioni floreali e due carrozze trainate da cavalli che trasportavano bare d'oro.

La signora Duffy ha formato la Federazione nazionale dei gruppi di collegamento zingari - un organismo composto da 20 organizzazioni di zingari, nomadi e rom (GRT) in Inghilterra, Scozia e Galles - nel 2005, partecipando a corsi di formazione della polizia, riunioni parlamentari e conferenze.

Ha gestito un sito per viaggiatori a Saxilby per più di due decenni ed è stata anche poetessa, regista e autrice che ha ottenuto il riconoscimento per aver sostenuto i diritti della comunità itinerante.

Parlando prima del funerale, Vee Duffy Williams ha reso omaggio a sua madre e suo fratello. Il 38enne ha detto al Lincolnshire Live : «Erano entrambi persone così adorabili e Absy era la persona più gentile che conoscessi».

«Se qualcuno gli chiedeva aiuto, dava loro fino alla sua ultima sterlina perché siamo stati cresciuti tutti così, e ha sempre avuto un tale rispetto per i suoi anziani».

Riferendosi al servizio, ha aggiunto: «Ci aspettiamo circa 1.500 persone, ma potrebbero arrivare fino a 3.000». Un messaggio scritto a mano dopo le due bare recitava: 'Il mio Ry e il caro Absy, che hanno portato tanto amore e saggezza a tutto ciò che conoscevano, saranno ricordati per sempre con amore. Sono stato fortunato ad averti avuto nella mia vita».

Un necrologio pubblicato sul Traveller Times poco dopo la morte di Ryalla raccontava di come aveva «vissuto la vita, accendendo molti fuochi e raccontando molte storie».«Alla comunità mancherà moltissimo e a me mancherà una carissima vecchia amica».

Chiusure stradali e deviazioni locali sono state in vigore fino alle 16:30 circa, con la polizia del Lincolnshire che ha avvertito del traffico intenso in tutta la città durante la processione di sette ore. La polizia ha detto lunedì: «Stiamo sostenendo le autostrade per mantenere la rete stradale sicura e chiediamo di pianificare attentamente qualsiasi viaggio nell'area di Lincoln domani e di concedere più tempo. Si prevede che la rete stradale intorno a Lincoln sarà molto trafficata tra le 8:00 e le 15:00 di domani, quando si svolgeranno i funerali».

Molti negozi della città hanno chiuso per la giornata e il Lincoln County Hospital ha detto ai pazienti con appuntamenti di prepararsi per i ritardi nel loro viaggio.

