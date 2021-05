OGNUNO PER SE', DIO PER TUTTI - UN 45ENNE DELLA PROVINCIA DI ANCONA, ALL’ALT DEI CARABINIERI, SI È DATO AL FUGONE A PIEDI ABBANDONANDO L’AUTO CON LA COMPAGNA DENTRO: I MILITARI HANNO RAGGIUNTO LA DONNA CHE È RIUSCITA A CONVINCERE IL FUGGITIVO A TORNARE INDIETRO – L’UOMO, PROBABILMENTE UBRIACO, NON AVEVA LA PATENTE, SI È RIFIUTATO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOL TEST E…

Da "www.ilrestodelcarlino.it"

Scappa all’alt dei carabinieri, poi tenta la fuga a piedi ma lascia in auto la compagna. Lunedì poco dopo le 21, una pattuglia di militari ha notato una Kia Sportage che proseguiva con un’andatura sospetta. In via Podesti i carabinieri hanno intimato l’alt alla vettura che però non si è fermata ma ha tentato una fuga in velocità fino al Ciarnin, dove ha improvvisamente svoltato in via Tolomeo, forse nella speranza di seminare la gazzella.

L’uomo, un 45enne residente a Montemarciano non si è arreso, ma ha aperto lo sportello ed ha tentato la fuga a piedi. In auto però, ha lasciato la compagna che, insieme ai carabinieri lo ha convinto a tornare indietro. Il 45enne, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool, si è rifiutato di effettuare l’alcooltest. L’uomo è stato identificato dai militari ma non aveva la patente: è stato sanzionato perché sorpreso senza documento e per non essersi fermato all’alt. È stato inoltre denunciato per non essersi sottoposto all’alcool test.

Il 45enne non ha fornito giustificazioni ai miliari riguardo il tentativo di fuga. Proseguono senza sosta i controlli del territorio che interessano la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Ormai da quasi un anno i militari sono impegnati per verificare il rispetto delle norme anti contagio, tra cui il coprifuoco che prosegue nonostante la Zona Gialla.

Lo scorso week-end sono state sanzionate dodici persone: sette di queste sono state sorprese mentre giocavano a cricket nel campo da calcio di Marzocca. Non è la prima volta che un gruppo di giovani vengono sanzionati perché sorpresi, durante la Zona Rossa a fare sport all’aria aperta: era già accaduto un mese fa a Scapezzano dove gli agenti della polizia locale erano intervenuti, su chiamata, per controllare un gruppo di giovani che giocava a calcio nella piazzetta della frazione.

