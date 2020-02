A OGNUNO LA SUA EROINA – SE LE IDEE DI GRETA THUNBERG NON VI HANNO MAI CONVINTO, POTETE DIVENTARE DEGLI ADORATORI DI NAOMI SEIBT, 19ENNE TEDESCA, CHE DENUNCIA L’ALLARMISMO E L'"ECCESSO DI COSCIENZA CLIMATICA" – L’ANTIGRETA, SOSTENUTA DALL’ULTRADESTRA DI “ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND”, SI PROCLAMA CONTRO LE POLITICHE DELLA MERKEL, ANCHE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - VIDEO

L’impegno politico dei giovanissimi sulle grandi questioni mondiali non si ferma, ma non ha solo Greta Thunberg come portavoce. All’ormai famosissima paladina del clima si contrappone oggi su Youtube Naomi Seibt, 19 anni, anche lei bionda, di nazionalità tedesca.

Mentre la svedese Greta però invita a una lotta quotidiana all’inquinamento, a partire dalla modifica dei propri stili di vita, Naomi, al contrario, denuncia quello che definisce un “allarmismo climatico”, sostenendo che vi sia oggi un eccesso di “coscienza climatica”.

Colei che ormai è stata definita come “l’Anti-Greta” o “l’Antidoto a Greta”, sostiene che le previsioni relative alle conseguenze ambientali, sociali ed economiche dovute all’inquinamento sono sovrastimate.

Due idee contrapposte

Nei suoi famosi discorsi ai grandi del mondo, Greta ha invitato i governi a ridurre la loro produzione di carbonio di almeno la metà nel prossimo decennio, dicendo che se non lo faranno, “allora ci saranno conseguenze orribili”.

“Voglio farvi prendere dal panico“, aveva detto ai partecipanti al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, l’anno scorso. “Voglio che voi sentiate la paura che provo ogni giorno”. Naomi, dal canto suo, sostiene che queste previsioni di conseguenze terribili sono esagerate. In un video pubblicato da Heartland, ha dichiarato: “Non voglio che voi veniate presi dal panico.

Voglio che voi pensiate”, sostenendo che i moventi contro il cambiamento climatico sfruttano la paura delle persone, basandosi su analisi parziali, e proponendo invece uno studio maggiore del tema, che a suo avviso porterebbe a un ridimensionamento del fenomeno.

Naomi Seibt è sostenuta dai libertari vicini ad Alternative für Deutschland (AfD), critici nei confronti del governo di Angela Merkel, ed è vista come una possibile icona della Neue Rechte, la nuova destra tedesca. La ragazza diciannovenne si proclama contro le politiche della Merkel, anche in materia di immigrazione, rifiuta quello che lei definisce come il “nuovo marxismo culturale in economia”, dilagante in Germania, così come si contrappone ai movimenti femministi.

Naomi è intervenuta in occasione di eventi organizzati dal partito AfD di estrema destra della Germania. Ha tuttavia negato di esserne un membro, ma precedenti rapporti suggeriscono che sia o sia stata un membro dell’ala giovanile del partito. La madre della sig.ra Seibt è un avvocato che in passato avrebbe rappresentato politici dell’AfD.

Dalla poesia all’ambiente

La popolarità di Naomi su Youtube è nata quasi per caso, attraverso un video in cui presentava una poesia con cui ha vinto un concorso. Il tema riguardava l’importanza della coerenza personale che ognuno di noi dovrebbe avere. Il video ha raggiunto in breve 100 mila visualizzazioni, e da lì l’attivista anti-antiinquinamento ha iniziato la sua ascesa.

Se da un lato Naomi si pone contro Greta rispetto alle sue idee e al suo pensiero, nei suoi video e nei suoi messaggi sostiene anche che la sua più giovane collega sia stata strumentalizzata per una lotta che in realtà non le appartiene.

Naomi ha affermato che il suo attivismo politico è stato innescato alcuni anni fa, quando ha iniziato a scuola a porre questioni relativamente alle politiche di immigrazione liberale della Germania, e che l’atteggiamento degli insegnanti e degli altri studenti ha rafforzato il suo scetticismo sul pensiero tedesco tradizionale.

Più recentemente, ha sostenuto che guardare i giovani che si uniscono alle proteste settimanali “Fridays For Future” ispirate da Greta ha contribuito a stimolare la sua opposizione all’attivismo per il cambiamento climatico.

Nel 2019 Naomi ha iniziato a caricare su YouTube dei video con titoli quali “I cambiamenti climatici – solo aria calda?” (“Climate change – just hot air?”) e “Messaggio ai media – COME OSATE?” (“Message to the Media – HOW DARE YOU?”), che cita il famosissimo “How dare you?” di Greta.

In un video pubblicato dall’Istituto Heartland, intitolato “Naomi Seibt vs Greta Thunberg: di chi dovremmo fidarci?“, Naomi ha dichiarato: “La scienza è interamente basata sull’umiltà intellettuale ed è importante che continuiamo a mettere in discussione la narrazione che ne viene fatta invece di promuoverla, e oggigiorno la scienza dei cambiamenti climatici non è affatto scienza”.

