A OGNUNO I SUOI UNTORI – MENTRE IL MONDO È IN LOCKDOWN, A BROOKLYN GLI EBREI ORTODOSSI SE NE FREGANO DELLA QUARANTENA E SI AFFOLLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA E SENZA GUANTI PER I FUNERALI DI DUE MEMBRI DELLA COMUNITÀ MORTI DI CORONAVIRUS – LA POLIZIA CONTINUA A INTERVENIRE A OGNI ASSEMBRAMENTO, MA LORO NON SEMBRANO TOCCATI DALLE REGOLE – E CUOMO TUONA: “ORA NON È IL MOMENTO…” - VIDEO

DAGONEWS

coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 10

Folla in strada a Brooklyn dove la comunità ebraica si è riunita per il funerale del rabbino Tzvi Hirsh Meislish, 80 anni: nonostante il lockdown gli ebrei ortodossi si sono affollati ignorando le raccomandazioni e fregandosene della distanza di sicurezza e senza indossare le mascherine.

Poche ore prima la polizia era dovuta intervenire al funerale di un altro membro della comunità, Rav Yosef Kalish, 62 anni, dopo che gli agenti avevano ricevuto la segnalazione di centinaia di persone in strada per l’ultimo saluto. Entrambe le vittime sono morte dopo aver contratto il coronavirus, ma il fatto non ha scoraggiato la folla.

coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 4

La polizia è intervenuta per chiedere loro di rispettare la distanza di almeno un metro e ottanta, ma gli agenti sono stati ignorati. Il Governatore Andrew Cuomo ha implorato la comunità ebraica di iniziare a seguire le linee guida: «Sono sicuro che il NYPD farà quello che deve fare. L'ho chiarito ieri: questa è una norma e va rispettata. Si può essere multati. Le persone devono capire.

andrew cuomo

Capisco le riunioni religiose, capisco la comunità ortodossa, sono vicino a loro e lo sono stato per molti anni. Ma ora non è il momento di grandi riunioni. Abbiamo già pagato questo prezzo. Abbiamo imparato questa lezione dopo quello che è successo a New Rochelle e a Westchester». Cuomo si riferiva alle due città suburbane che hanno visto schizzare alle stelle il numero dei casi di coronavirus dovuti in gran parte a un avvocato che ha frequentato un bar mitzvah e altre cerimonie religiose prima di essere identificato come positivo.

coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 9

«Per me è un enigma il modo in cui alcune persone conoscono e non rispettano ancora le regole» ha dichiarato Yosef Rapaport, giornalista ortodosso, al Wall Street Journal. Secondo i suoi dati alcune delle zone di Brooklyn con la più alta presenza di ortodossi, come Williamsburg, Midwood e Borough Park, sono tra quelle con il più alto tasso di casi di coronavirus in città.

coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 2 coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 5 coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 11 coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 6 coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 7 coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 3 coronavirus, funerale comunita' ebraica brooklyn 1