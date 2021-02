OH BABY, IT’S A WILD WORLD – LE SPETTACOLARI IMMAGINI CHE HANNO VINTO IL CONCORSO "WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR": DALLA LINGUA DI FUOCO CHE SQUARCIA IL VERDE DEI BOSCHI IN AUSTRALIA FINO ALL’AMORE TRA UN RANGER E UN RINOCERONTE IN PUNTO DI MORTE…

DAGONEWS

wildlife photographer of the year 16

Uno spettacolare scatto aereo di una lingua di fuoco che lacera il paesaggio australiano ha vinto il premio People Choice, nel concorso Wildlife Photographer of the Year.

L'immagine scattata da un drone ritrae un incendio boschivo nel nord dell'Australia ed è di Robert Irwin, figlio dell'ambientalista Steve Irwin: ha ricevuto 55.486 voti da tutto il mondo, vincendo così l'annuale concorso internazionale del Natural History Museum.

wildlife photographer of the year 6

Questo scatto e altri quattro sono stati scelti tra i preferiti tra le 25 immagini scelte su 49.000 proposte. Le cinque immagini saranno esposte fino al 1 agosto 2021 al Natural History Museum di Londra. Tra le quattro immagini molto apprezzate che hanno conquistato il pubblico ci sono il ritratto di Ami Vitale che ha immortalato il legame tra un ranger e un rinoceronte prima della morte dell'animale e lo scatto invernale di una lepre di montagna nel Parco nazionale di Cairngorms in Scozia di Andy Parkinson.

wildlife photographer of the year 8 wildlife photographer of the year 13 wildlife photographer of the year 10 wildlife photographer of the year 1 wildlife photographer of the year 17 wildlife photographer of the year 12 wildlife photographer of the year 18 wildlife photographer of the year 14 wildlife photographer of the year 15 wildlife photographer of the year 19 wildlife photographer of the year 2 wildlife photographer of the year 3 wildlife photographer of the year 4 wildlife photographer of the year 5 wildlife photographer of the year 7 wildlife photographer of the year 9