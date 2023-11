OH, BASTA NIENTE E C'E' SEMPRE QUALCHE IDIOTA PRONTO A STARNAZZARE SUL SESSISMO – IL TORNEO DI PADEL AL CIRCOLO “GREEN PARK” DI BARI È DIVENTATO UN CASO SUI SOCIAL PERCHE' IL MONTEPREMI PREVEDE PER GLI UOMINI VINCITORI 1.000 EURO E PER LE DONNE DUE BORSE FIRMATE PATRIZIA PEPE – C’È CHI GRIDA ALLA “DISCRIMINAZIONE”, MA GLI ORGANIZZATORI REPLICANO: “LE BORSE VALGONO PIÙ DEI 1.000 EURO...”

Montepremi maschile: 1.000 euro. Montepremi femminile: due borse griffate Patrizia Pepe. È la posta in palio del torneo di padel organizzato in una delle strutture sportive più frequentate a Bari, il Green Park di via Fanelli: la disparità tra giocatori e giocatrici, e in particolare l’assegnazione di un premio in denaro per i primi e di accessori di moda per le seconde, è diventata un caso.

Il torneo open di padel “Allianz Ars” – due in realtà, uno maschile e uno femminile, e sin qui nulla di strano – partirà domani 21 novembre. Ma il post pubblicato sui social il 9 novembre per invitare i giocatori a iscriversi sta girando sui social, e la perplessità (per usare un eufemismo) degli utenti è tanta. “Le cose non cambieranno mai fino a quando ci saranno persone che continueranno a fare differenza tra premi per i maschi e premi diversi per le donne”, scrive per esempio una donna commentando il post.

“In realtà le borse valgono più del montepremi maschile, che ricordiamo va diviso a seconda della posizione raggiunta – replicano al telefono dal Green Park – Costano 700 euro ciascuna e le ricevono le due finaliste. Tra l’altro per il torneo femminile non si raggiunge neanche il numero minimo di partecipanti, alla fine ci sarà solo quello maschile” […]

