OH, CHIHUAHUA! - IN INGHILTERRA SI E' SVOLTO UN CONCORSO DI BELLEZZA PER CHIHUAHUA: OLTRE 800 CANI HANNO PARTECIPATO INDOSSANDO ABITI FANTASIOSI E SFILANDO SUL TAPPETO ROSSO ALLESTITO PER L'OCCASIONE - ALLA FINE AD ESSERE INCORONATO PIU' BELLO DI TUTTI E' STATO... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

twiglet, la vincitrice del concorso per chihuahua

Una selezione di fotografie mostra 800 chihuahua che si pavoneggiano sul tappeto rosso durante un esilarante concorso di bellezza per cani. I piccoli cagnolini, provenienti da tutto il Regno Unito, hanno indossato abiti fantasiosi mentre gareggiavano per vincere il concorso di chihuahua più bello della Gran Bretagna.

A vincere è stata Twiglet, che indossava un pompon rosa, ed è stata incoronata "Miss Chihuahua Town". Chiweenie Beanie - un incrocio tra chihuahua e bassotto - ha vinto invece il primo premio nella categoria dei travestimenti. Il look vincente? Una parrucca multicolore abbinata a un cappello da festa e a occhiali da sole.

