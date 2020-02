OH MIA BELLA MASCHERINA – SE SIETE FRA QUELLI CHE SI SONO AFFRETTATI A COMPRARE LE MASCHERINE SAPPIATE CHE SONO PRATICAMENTE INUTILI, A MENO CHE NON ABBIATE ACQUISTATO QUELLE CON FILTRO DI CLASSE FFP3 O FFP2 – LA GUARDIA DI FINANZA NELLE SEDI AMAZON E EBAY PER CAPIRE QUALCOSA SULLE VENDITE A PREZZI FOLLI DI AMUCHINA E PRODOTTI SANITARI…

1 - CORONAVIRUS: VENDITE MASCHERINE, GDF IN SEDI AMAZON-EBAY

(ANSA) - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Gdf di Milano ha effettuato acquisizioni di documenti e dati nelle sedi di Amazon e eBay nell'ambito dell'inchiesta dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco sulle "manovre speculative" nelle vendite a prezzi folli di mascherine, gel disinfettanti e altri prodotti sanitari in questi giorni di emergenza Coronavirus. Il fascicolo, che ipotizza speculazioni sui prezzi di "generi di prima necessità", è a carico di ignoti.

AMUCHINA E MASCHERINE TERMINATE IN UNA FARMACIA A PALERMO

2 - SCEGLIERE LE MASCHERINE CON LA SIGLA «FFP3» PIÙ UTILI SU CHI È INFETTO CHE SULLE PERSONE SANE. TUTTE VANNO CAMBIATE DOPO 4 ORE DI UTILIZZO

Silvia Turin per il “Corriere della Sera”

Le mascherine non servono alle persone sane, invece, sono necessarie a malati e operatori sanitari: ai primi per non diffondere il patogeno del coronavirus (o altri), ai secondi per non esserne contagiati. Per chi non è malato bastano infatti le consuete misure di igiene (in sintesi, lavarsi spesso le mani, igienizzare le superfici ed evitare contatti ravvicinati con chi presenta sintomi), come per l' influenza.

Deve quindi indossare le mascherine chi sospetta di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti febbre, tosse, starnuti e respiro corto; chi si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus; i sanitari e, in questo caso, le persone che vivono nelle aree considerate focolaio e dunque nella cosiddetta «zona rossa» che comprende 11 comuni tra lodigiano e padovano.

Le mascherine più idonee a questi soggetti sono quelle di classe FFP3 o FFP2, certificate in conformità alla norma UNI EN 149, con valida marcatura CE seguita dal numero dell' organismo di controllo che ne autorizza la commercializzazione. Questo viene considerato lo standard necessario per essere certi della protezione fornita contro lo specifico «rischio biologico». I dispositivi di classe FFP3 hanno un' efficacia filtrante del 98%, rispetto al 92% garantito dalla classe FFP2.

Le mascherine chirurgiche che vanno a ruba in questo momento servono in misura molto ridotta a limitare il rischio. In mancanza delle FFP3 e FFP2, possono essere usate in via precauzionale, come anche quelle a carbone attivo, a valvole o antipolvere, ma attenzione all' utilizzo: non si devono indossare più mascherine sovrapposte e ogni quattro ore andrebbero sostituite: questo vale per tutti i modelli.

La procedura corretta per calzare una mascherina FFP3 o FFP2 prevede di lavarsi prima le mani con acqua e sapone (o con soluzione alcolica), coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto, evitare di toccarla mentre la si indossa, sostituirla quando diventa umida o comunque dopo 4 ore.

Le mascherine sono monouso, si tolgono afferrando l'elastico senza toccarne la parte anteriore, si gettano immediatamente in un sacchetto chiuso e dopo ci si lava le mani. Proprio per questo non sono consigliate su bambini o persone con la barba, perché non si adattano perfettamente ai contorni del viso. Il kit protettivo completo dei sanitari comprende anche: camice monouso in Tnt (Tessuto Non Tessuto ndr ) idrorepellente, occhiali o occhiali a maschera, guanti, copricapo.

