[…] il fenomeno dei cani aggressivi, soprattutto quelli di taglia grossa, continua ad aumentare, […] Secondo il Codacons ogni anno si registrano 70 mila aggressioni di cani a danno dell'uomo, 190 al giorno; nell'ultimo triennio si calcola un incremento del 10% di morsicature che provocano danni fisici gravi o mortali.

La situazione è sotto la lente delle autorità sanitarie Non a caso lo scorso 9 agosto 2023 il ministero della Salute ha prorogato le disposizioni previste già dalle precedenti ordinanze, visto che «manca una disciplina normativa organica in materia» e «permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari».

LE REGOLE

L'ordinanza lo ribadisce con fermezza: il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o delle lesioni che arreca a persone, animali o cose[…] Nel caso di rischi accertati, ossia di attacchi da parte dei cani, spetta poi ai servizi veterinari delle Asl occuparsi delle misure di prevenzione, e aggiornare un registro con l'indicazione dei proprietari dei cani segnalati. Intanto, in Lombardia la questione è arrivata sui tavoli della Commissione Sanità. […]

mentre la lista nera delle razze in Italia è stata abolita nel 2008, nel Regno Unito il governo guidato da Rishi Sunak ha annunciato che, a causa dell'escalation di attacchi letali, entro l'anno proibirà il possesso di cani di razza American Bully XL. «Hanno dimostrato di essere un pericolo per i cittadini e le comunità - ha dichiarato il primo ministro britannico - quindi non sarà più possibile avere cani di questo tipo».

IL PATENTINO

«Anche in Italia queste razze sono sempre più diffuse spesso solo perché vanno di moda - ha spiegato Marco Melosi, presidente dell'Amvi (l'associazione nazionale medici veterinari italiani) - Purtroppo il problema è che molti proprietari non sono in grado di gestirli. […]». Per evitare episodi rischiosi, servirebbero norme specifiche, ma anche controlli.

«In molti Paesi è previsto un patentino obbligatorio, fino al divieto sia di allevare sia di introdurre determinate razze - ricorda Melosi - In Italia, invece, non c'è alcun tipo di vincolo da questo punto di vista. I corsi di formazione, poi, organizzati per i proprietari sono rari». Eppure, come confermano diversi studi, se il cane sviluppa forme aggressive, molto dipende dal comportamento antisociale del padrone.

I ricercatori della Facoltà di Veterinaria di Utrecht lo hanno dimostrato analizzando 589 casi, per altrettanti cani di comprovata pericolosità. Ma c'è chi punta il dito anche sui cambiamenti climatici: gli scienziati della Harvard Medical School, autori di uno studio pubblicato sulla rivista Nature, sono arrivati alla conclusione che i cani hanno l'11% di probabilità in più di attaccare le persone nei giorni in cui fa più caldo […]