6 ago 2021 19:03

OH MY GOD, GLI AMERICANI NON FIGLIANO PIÙ - NEGLI STATI UNITI LA NATALITÀ IN CALO METTE A RISCHIO LO SVILUPPO: NEL 2020 LA DIFFERENZA TRA NASCITE E DECESSI ERA QUASI AZZERATA - AL DI LÀ DEI MORTI PER LA PANDEMIA, È UN TREND CHE VA AVANTI DA 15 ANNI: DOPO IL PICCO DEL 2007, LA GRANDE RECESSIONE HA SVUOTATO LE CULLE E COSÌ IL "FATTORE DEMOGRAFICO" NON È PIÙ UN VANTAGGIO SULL'EUROPA - BIDEN CORRE AI RIPARI CON POLITICHE DI WELFARE PER LE FAMIGLIE, ALTRIMENTI L'ALTERNATIVA È APRIRE LA VALVOLA DELL'IMMIGRAZIONE...