12 ago 2022 13:35

OH NO: SONO TORNATI GLI STRONZI CHE LANCIANO SASSI DAL CAVALCAVIA! – A LODI UN UOMO HA INIZIATO A LANCIARE PIETRE CONTRO LE AUTO CHE STAVANO TRANSITANDO SULL’AUTOSTRADA A1: HA COLPITO DIVERSI VEICOLI, POI LA CIRCOLAZIONE È STATA BLOCCATA – L’UOMO È UN 22ENNE DI ORIGINE EGIZIANA: È STATO BLOCCATO E PORTATO IN UN CENTRO DI IGIENE MENTALE. SEMBRA CHE FOSSE SU UN TRENO. HA TIRATO IL FRENO A MANO PER POI SCENDERE E…