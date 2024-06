6 giu 2024 09:03

OK ILARIA SALIS E CHICO FORTI, MA DI MAURIZIO COCCO NON INTERESSA NULLA A NESSUNO? - E’ L’INGEGNERE DI 62 ANNI DI FIUGGI DETENUTO IN COSTA D'AVORIO DA DUE ANNI CON ACCUSE DI TRAFFICO DI DROGA E RICICLAGGIO, ENTRAMBE CADUTE NEL CORSO DEL PROCESSO - MA IN QUEL GIUDIZIO È STATA MOSSA UNA NUOVA ACCUSA: LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETA’, PER LA QUALE MAURIZIO COCCO È STATO CONDANNATO A DUE ANNI, NON TENENDO CONTO DEL FATTO CHE DA DETENUTO ERA IMPOSSIBILITATO AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI…