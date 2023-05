IN OLANDA 230 AUTO D’EPOCA SONO STATE TROVATE IN UNA CHIESA E IN DUE MAGAZZINI DOPO L’ACQUISIZIONE DA PARTE DI UNA CASA D’ASTE: LA COLLEZIONE ERA DELL’APPASSIONATO DI MACCHINE AD PALMEN CHE, IN PIÙ DI 40 ANNI, HA ACQUISTATO IN GRAN SEGRETO UNA MEDIA DI SEI VEICOLI ALL’ANNO, DA FERRARI A ROLLS ROYCE, DA ASTON MARTIN A JAGUAR – NEMMENO I VICINI SOSPETTAVANO CHE CI FOSSE UN SIMILE TESORO NASCOSTO, MA...

Estratto dell'articolo di Andrea Paoletti per www.corriere.it

Un ritrovamento da record

Inutile negarlo: il sogno di ogni appassionato di auto d’epoca è trovare delle auto, magari rare e preziose, abbandonate in un fienile. […] Proprio come in questo caso, dove 230 vetture, appartenute ad una sola persona, sono state portate alla luce a seguito dell’acquisizione da parte di una casa d’aste.

230 auto collezionate in 40 anni

[…] Tutto ha inizio più di 40 anni fa, quando Ad Palmen, un appassionato di auto fin dai primi anni ‘60 e proprietario di una concessionaria, ha iniziato ad acquistare tutte le auto che riteneva belle o degne di nota. Evidentemente le sue disponibilità economiche erano all’altezza dei suoi desideri perché se si considera l'acquisto di oltre 230 veicoli in un periodo di 40 anni, si tratta di una media di circa 6 veicoli all'anno, ovvero uno ogni due o tre mesi, partendo da una splendida Lancia Aurelia B20.

Ci sono tutte le marche più prestigiose

La sua collezione, che ha ceduto a Gallery Aaldering e alla casa d’aste Classic Car Auctions, si è rivelata un vero e proprio tesoro: l’elenco è letteralmente sterminato e copre praticamente tutti i marchi europei, ma ci sono anche «muscle cars» americane e, soprattutto, si tratta di vetture che vanno dagli anni ‘30 agli anni ‘90. Accuratamente parcheggiate come in un immenso «Tetris» , ci sono Lancia, Maserati, Alfa Romeo, Ferrari, Bmw, Mercedes, Jaguar, Aston Martin e Rolls-Royce. La pattuglia a stelle e strisce comprende Chevrolet, Cadillac e Ford ma ci sono anche automobili di marchi meno noti come Moretti, Matra, Alvis.

Conservate con cura, solo un po' impolverate

Le auto, come si vede dalle foto, erano conservate in una chiesa e in due magazzini, protette dall’umidità ma inevitabilmente ricoperte dalla polvere nonostante il signor Palmen andasse regolarmente a metterle in moto per evitare che i motori si bloccassero. Si tratta di auto per la maggior parte conservate e non restaurate anche perché il collezionista olandese non ha mai venduto nessuna delle sue […]

Il segreto è stato mantenuto in tutti questi anni anche perché Palmen provvedeva personalmente alla manutenzione e, a quanto sembra, ha sempre condotto una vita molto sobria e solitaria, non avendo mogli, figli o altri eredi. Persino i vicini di casa non sospettavano nulla […]

si va dall’Alfa Romeo 2600 SZ Zagato alla Lamborghini Espada, passando per una Maserati Merak ed una 3500 Gti S. Non mancano le Ferrari, rappresentate da una 400i ed una 365 GT 2+2, ma ci sono anche due Iso Rivolta, una Bmw 3200 CS Bertone, varie Rolls Royce, Aston Martin, una Jaguar E spider e Citroën DS e SM. Ma ci sono anche auto più «normali» come una Volvo 66 L e una Land Rover Discovery, per non parlare della coppia formata da un Renault Express e una Citroën Jumper.

Un’asta attesissima

Non manca ovviamente la vettura che ha dato origine a tutto ciò: la B20 spider, che sicuramente sarà una delle star dell’asta che si terrà prossimamente. I pezzi saranno in vendita singolarmente e, con ogni probabilità, sarà uno degli eventi dell’anno per quanto riguarda le vendite all’incanto in ambito automobilistico […]

