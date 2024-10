OLANDA, CHE PAESE DI...MERDA! - LE 4 MILIONI MUCCHE PRESENTI NEI PAESI BASSI PRODUCONO TALMENTE TANTO LETAME CHE I CONTADINI NON RIESCONO A SMALTIRLO UTILIZZANDOLO COME CONCIME - L'ECCESSO DI POPO' E' DOVUTO AGLI INVESTIMENTI FATTI NEGLI ANNI PER REALIZZARE GLI ALLEVAMENTI INTENSIVI, CHE STANNO INQUINANDO L'ATMOSFERA E LE ACQUE OLANDESI - GLI ALLEVATORI SONO IN CRISI: "NON SAPPIAMO CHE FARNE DEL LETAME"

I Paesi Bassi sommersi dal letame. Le vacche presenti sul territorio olandese ne producono talmente tanto che non è possibile neppure sversarlo nei campi. Il settore agricolo, che ha investito massicciamente sugli allevamenti intensivi, si è reso in questi anni uno dei principali responsabili della cosiddetta crisi dell'azoto, che sta causando un massiccio inquinamento sia atmosferico che delle acque in uno dei Paesi più densamente popolati d'Europa.??

A fronte di quasi 18 milioni di abitanti, ci sono ben 4 milioni di mucche nel Paese. Bruxelles in questi anni aveva lanciato l'allarme, ma per anni gli agricoltori olandesi sono stati autorizzati a spargere più concime rispetto a quelli di altri Paesi del blocco a causa delle dimensioni ridotte del territorio olandese. [...]

"Non sappiamo dove andare con il nostro letame", ha affermato all'Afp l'allevatore Jos Verstraten la cui fattoria si trova a Westerbeek, vicino a Eindhoven.? Il letame delle sue mucche viene immagazzinato in un enorme serbatoio a forma di tendone da circo. "Produciamo più di quanto possiamo spargere nei nostri campi", ha aggiunto. ?Gli agricoltori olandesi possono spargere il letame sui loro terreni tra febbraio e settembre, quando l'erba cresce.

"Non possiamo più spargere sui nostri campi la stessa quantità di letame che abbiamo fatto negli ultimi trent'anni", ha spiegato Verstraten. La sua mandria produce circa 5mila metri cubi di letame ogni anno, avendo a disposizione 55 ettari, sui quali distribuisce circa 1700 metri cubi di letame, una cifra destinata a scendere a quasi 1500. L'allevatore spende già ora tra i 20mila e i 30mila euro per trasportare il letame in eccesso, ma con le nuove restrizioni sarà costretto a pagare una cifra maggiore.

Negli scorsi anni la crisi dell'azoto aveva spinto a proteste, in alcuni casi anche violente, gli agricoltori olandesi. Sulla scia di queste proteste era nato un nuovo partito filo-agricoltori, il Boer Burger Beweging (Bbb - Movimento contadino-cittadino), in grado in poco tempo di conquistare la scena politica olandese. Oggi il Movimento contadino-cittadino è al governo, in una coalizione guidata dall'estrema destra. Il problema del letame in eccesso resta in agenda. Il ministro dell'Agricoltura, Femke Wiersma del BBB, ha chiesto a Bruxelles di mantenere la deroga. Secondo gli esperti sono scarse le possibilità che questa richiesta venga soddisfatta.

Il governo attuale, riprendendo un'iniziativa di quello precedente, intende concentrarsi sulla compensazione finanziaria per gli agricoltori che interrompono volontariamente le loro attività. Qualcuno inizia ad ammettere che un cambiamento del settore è necessario, perché l'inquinamento è eccessivo. "C'è solo una soluzione al momento, ed è ridurre la mandria", ha dichiarato Verstraten, disponibile a mandare "più animali al macello e produrre meno latte". [...]

