OLD BUT GOLD: IL SESSO DOPO I 60 ANNI NON E' COSI' MALE - LO CONFERMA LA GUIDA SUGLI AMORI MATURI DI FRANCINE RUSSO - PER GODERE COME UNA VOLTA, E' NECESSARIO PRENDERE COSCIENZA DEL PROPRIO CORPO, LIMITI ANNESSI: CON L'INVECCHIAMENTO IL FLUSSO SANGUIGNO ALLE TERMINAZIONI NERVOSE DEI GENITALI, MASCHILI E FEMMINILI, DIMINUISCE - CONSIGLIO? NON DISDEGNARE L'AIUTINO DALLA FARMACOLOGIA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Sesso tra anziani

Sempre più persone ascoltano storie di amici e parenti mai sposati, vedovi o divorziati che si innamorano. Che si stiano semplicemente frequentando a lungo termine o a distanza, che vadano a vivere insieme, che si sposino o che facciano una combinazione di quanto sopra, i soggetti di queste storie sono così spesso sorprendentemente, inaspettatamente felici.

La ricerca mostra che la durata della vita più lunga, il cambiamento dell'atteggiamento nei confronti del matrimonio e del divorzio e l'evoluzione delle opinioni culturali stanno alimentando uno tsunami di amore in età avanzata. Siamo la prima generazione a vivere così a lungo in così buona salute e a divorziare in così grande numero nella mezza età. Ma, sempre di più, anche le vedove stanno tornando felicemente a collaborare tra i 50 e i 60 anni.

Sesso tra anziani 4

Sorprendentemente, il 67 per cento dei divorziati di età compresa tra 55 e 64 anni si risposa, e anche il 50 per cento di quelli di 65 anni e più. Dati recenti dell'Ufficio per le statistiche nazionali mostrano che i matrimoni tra gli over 65 sono aumentati in qualsiasi fascia di età nell'ultimo decennio.

Di conseguenza, milioni di persone si stanno godendo il miglior sesso della loro vita. Sorprendentemente, nonostante i nostri anni che avanzano, non abbiamo rinunciato al sesso: lo abbiamo ampliato.

Quando siamo giovani, alcuni di noi hanno la fortuna di fare sesso passionale che esplode nell'orgasmo. Altri potrebbero fare "sesso così così", senza mai sentirsi completamente a proprio agio con l'idea di esprimere quei bisogni sessuali.

Sesso tra anziani 3

Coloro che hanno una relazione a lungo termine potrebbero essersi abituati a strappare tempo per il sesso in un programma caoticamente fitto di lavoro e figli e di gestione della vita. Se sei divorziato o vedovo, potresti aver passato anni senza sesso.

Qualunque siano le tue esperienze precedenti, che tu abbia 50 o 80 anni, lascia che ti dica che una nuova relazione ti dà l'opportunità di sperimentare la sessualità in modi nuovi e profondamente soddisfacenti. Coloro che hanno relazioni a lungo termine in cui l'energia sessuale potrebbe essere svanita potrebbero – e dovrebbero – anche usare questa opportunità per trarre ispirazione dalla coppia e reinserire un po' di brillantezza tra le lenzuola.

AFFRONTATELO, I VOSTRI CORPI SONO CAMBIATI

Sesso tra anziani 2

Per un ottimo sesso dopo i 60 anni, dovrai rivedere le tue aspettative. Non aspettarti che i corpi più anziani si comportino come quelli più giovani. Probabilmente hai perso massa muscolare. Forse ti fanno male le articolazioni. Con l'invecchiamento, il flusso sanguigno alle terminazioni nervose nei genitali, maschili e femminili, diminuisce.

Problemi cardiaci, ipertensione, diabete e altre patologie mediche hanno un impatto sulla sessualità. Alcuni farmaci da prescrizione interferiscono con il desiderio sessuale e il funzionamento. Ognuno è diverso. Molti uomini iniziano a perdere le loro erezioni intorno ai 50 anni. Alcuni sul finire dei 70 invece non hanno problemi. Alcuni si allenano regolarmente in palestra e rimangono forti e agili. Altri hanno avuto attacchi di cuore o problemi respiratori e lottano per essere attivi, sia in camera da letto che fuori.

Francine Russo

Se sei una donna, è probabile che i tuoi estrogeni siano evaporati, e se sei un uomo, il tuo testosterone sarà diminuito. Sarai più lento a ottenere e mantenere un'erezione (per non parlare di averne un'altra dieci minuti dopo). Puoi eiaculare o non eiaculare affatto. Le ginocchia potrebbero limitare il tuo repertorio di posizioni. Ma niente di tutto questo dovrebbe impedirti di divertirti a letto.

SCUSE E BUON SESSO NON FUNZIONANO

Parlarne prima porta a un sesso migliore. Se sei una donna ansiosa di sapere se ti farà male, se sei un uomo preoccupato di perdere l'erezione, è meno probabile che tu faccia del buon sesso. Tu e il tuo partner dovete risolverlo insieme. Collaborare. Ditevi cosa potete e non potete fare, cosa vi fa sentire bene e cosa no, cosa vi serve per sentirvi sexy. La chiave per un ottimo sesso è parlare.

Love After 50

Dire ciò che si vuole aiuta a ottenerlo, purché lo si faccia al momento giusto e nel modo giusto. Prima di avvicinarti alla camera da letto, è meglio informare il tuo partner dei possibili problemi in anticipo, magari davanti a un bicchiere di vino a tavola o durante una passeggiata.

Se ritieni che sia troppo presto per rivelare cose che ti imbarazzano, è troppo presto anche per fare sesso. Quando hai conversazioni imbarazzanti, è bene sapere che puoi fidarti che questa persona sia gentile.

Quando sarai più anziano, esporrai il tuo corpo che invecchia, con i suoi inevitabili limiti e le cicatrici. Stare nudi con una persona nuova può essere spaventoso. Vuoi sapere che il tuo partner non ti giudicherà.

coppia anziani

Quando andate a letto, la comunicazione non verbale di solito è la migliore. Guida la mano del tuo partner e usa le parole (più veloce, più lento, più morbido, vai a sinistra, a sinistra, oh, rimani lì: non muoverti, non muoverti, non muoverti: ora muoviti!).

Sintonizzati sul respiro, sui ritmi e sui gemiti di piacere (o sull'occasionale "ahi!").

Non dire mai cosa fa di sbagliato il tuo partner; invece, dì cosa ti piacerebbe e come ti piacerebbe. Se uno di voi si sente a disagio per quello che è successo (o non è successo), evita lo scenario imbarazzante in cui qualcuno chiede scusa. Le scuse e il buon sesso non vanno d'accordo.

Una delle cose meravigliose dell'avere la nostra età è che siamo tutti cambiati e siamo vulnerabili in modi diversi, e nessuno di noi ha nulla di cui scusarsi. Non ci resta che capire cosa farà piacere a ciascuno di noi. Più facciamo di questa impresa comune, migliori saranno il nostro sesso e la nostra intimità.

NON SEI MAI TROPPO VECCHIO PER LE NOVITA'

amore tra anziani 4

Se il tuo matrimonio è stato in bianco per molto tempo, potrebbe volerci del tempo per considerarti un essere sessuale capace sia di dare che di ricevere piacere. Se hai trovato la persona giusta, ricomincia da capo. Non fare supposizioni su te stesso o sul tuo partner. Apriti a nuove possibilità e sensazioni.

Probabilmente conosci abbastanza bene il tuo corpo, ma preparati anche a sperimentare. Potresti scoprire sensazioni esagerate che non sapevi esistessero.

Dopo decenni di crescita, è probabile che tu sia più sicuro di te, più a tuo agio nel rivelarti e nell'essere coraggiosamente vicino. Questa capacità di onestà e intimità può intensificare il sesso. La sfida è espandere il tuo pensiero sul sesso. Potete aiutarvi a vicenda a farlo.

Puoi persino diventare orgasmico in nuovi modi. Non tutti sanno, ad esempio, che gli uomini possono raggiungere l'orgasmo senza un'erezione.

amore tra anziani 5

Se sei una donna che ha avuto un orgasmo ogni volta che hai avuto rapporti sessuali, sei davvero una donna rara. Ma se non puoi o preferisci non avere rapporti, chiedi il tipo di tocco che ti piace. Sperimenta sensazioni su tutto il corpo, luoghi che di solito non consideri sessuali: la schiena, l'incavo del ginocchio, le dita dei piedi. Potresti essere sorpresa da ciò che trovi erotico. Anche se non raggiungi l'orgasmo, potresti sperimentare picchi erotici che ti soddisfino.

MOSTRARE IL TUO AMORE È PIU’ IMPORTANTE

Una volta raggiunta la mezza età e oltre, il sesso non riguarda solo la lussuria; si tratta di amore. Quindi cogli ogni occasione per esprimerlo. Usa parole, gesti e un tenero contatto visivo. Bacia appassionatamente. Rannicchiatevi l'uno nelle braccia dell'altro. Invia messaggi dolci o sexy quando sei lontano. Salutatevi con abbracci e baci.

amore tra anziani 1

Se vivete insieme, potete connettervi frequentemente in modi diversi. Puoi segnalare la passione con un intenso contatto visivo, scompigliarvi i capelli a vicenda, strofinarvi la schiena a vicenda. Se dici "ti amo" quando l'affetto esplode, l'amore può trasformarsi in passione, caricando il sesso e rendendolo tenero.

L'intimità più profonda è tra pari. Così è il sesso più appassionato. Quando ami come una persona anziana, ti unisci a vite passate, relazioni, figli, carriere, interessi e credenze.

amore tra anziani

Potresti essere più vecchio, ma ora hai molte più possibilità di essere una persona uguale e indipendente nella tua relazione romantica. E, all'interno della tua partnership, puoi continuare a crescere come individuo. Ciò che rende il sesso non solo possibile ma sorprendente per le coppie anziane ha poco a che fare con il bilancio dell'età sui tuoi corpi. Riguarda la connessione emotiva tra amanti uguali ed emotivamente saggi.

I FARMACI FUNZIONANO PER TE?

coppia anziani 3

Se non fai sesso da molto tempo, consulta prima il tuo medico di famiglia. Una prescrizione per una crema agli estrogeni (per le donne) e/o un farmaco per la disfunzione erettile (DE) (per lui) potrebbe sicuramente valere la pena di prendere in considerazione.

Farmaci come il Viagra e il Cialis agiscono aumentando il flusso sanguigno al pene in modo che si gonfi e rimanga duro più a lungo, ma non è un effetto automatico: funzionano solo se sei emotivamente eccitato.

Alcune coppie lo adorano. Alcune donne si lamentano che l'erezione è troppo dura o dura troppo a lungo.

coppia anziani

Alcuni uomini sperimentano spiacevoli effetti collaterali come mal di testa, vampate di calore, disturbi di stomaco e alterazioni della vista.

Il Viagra dura solo poche ore, mentre il Cialis può avere un effetto più delicato che dura quasi due giorni e permette rapporti più spontanei durante quel periodo.

Se il tuo medico dice che sei abbastanza in salute da prendere queste compresse e fare sesso, provane una e scopri se va bene per entrambi.

viagra 5

Per le donne, anche il tipo di lubrificante che usi è importante. Dimentica il farmacista locale: devi controllare una gamma più ampia di opzioni in un sexy shop di classe o ordinare discretamente online (spesso puoi ottenere campioni). Ogni lubrificante ha i suoi vantaggi.

Quelli a base d'acqua si lavano facilmente, ma potresti doverli reintegrare durante il sesso. I lubrificanti a base di silicone durano più a lungo e alcune persone li preferiscono come si sentono. Prova entrambi.