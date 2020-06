STEVE HOLMES OLDJE - VIDEO:

https://bit.ly/2BMeK1W

https://bit.ly/2Ze3mEn

https://bit.ly/3873tp3

Barbara Costa per Dagospia

steve holmes 1

E tu, ci andresti con quel vecchio? A spasso, a guinzaglio, per la strada, davanti a tutti, e tutta nuda, e col viso imbrattato del suo sperma? Ti faresti legare e sculacciare da lui? E quel suo c*lo, quelle chiappe flaccide, le baceresti? Che altro saresti disposta a fare? Te lo dico io, questo e mooolto altro, anche farti da quel pene nonnetto sbattere a pecorina, all’aperto, in un ristorante.

steve holmes nila

E invece tu, lì, che mi leggi, non chiamare nessuno, non avvertire le forze dell’ordine, perché questo arzillo scostumato l’hanno già arrestato due volte. Ma subito rilasciato: quello che fa può essere contro le regole della tua morale, ma è legale, con i permessi a posto. Questo signore qui è un mito del porno, ha quasi 60 anni, e li dimostra tutti, è pure diventato presbite, e ciò che fa, lo fa con ragazze sì giovanissime, ma più che consenzienti.

steve holmes 2

Nel porno, specie per gli attori, non c’è un’età per smettere: te lo prova Steve Holmes, classe 1961, nel porno da 24 anni, e zero intenzioni di appendere l’uccello al chiodo: è lui attualmente la star dei porno "OldJe", i porno che vedono scatenarsi uomini "in età" con ragazzine.

E sui siti porno, nelle sezioni "OldJe" sono finiti i porno pubblici girati da Steve per la "Public Disgrace", la serie porno-fetish con donne in strada o nei locali (finto) violate, (finto) maltrattate, sc*pate in pizzeria, seviziate nei bar nei modi più insolenti. Porno girati come performance, o show furtivi, con le vie sorvegliate affinché ogni atto si blocchi appena si scorge l’arrivo di un minore.

steve holmes grandpa porn video

O l’arrivo della polizia, la quale però fa dietrofront appena Steve Holmes mostra loro le licenze che in città della Spagna e dell’Europa dell’Est permettono le riprese di tali giocose p*rcate. Steve Holmes vanta nel porno una carriera strepitosa, lui ha girato con i migliori, il numero dei suoi film da attore e regista è invidiabile, sebbene Steve sia entrato nel ramo che era già "vecchio": “Io non sono mai stato un emergente, sui set le prime volte nessuno credeva fossi un pivellino, meno male che ho sempre potuto contare sulla mia efficienza!”. Efficienza che dà il suo meglio nel fetish il più crudo. Per Steve Holmes, finire nei canali OldJe, o pornare con partner più piccole di 40 anni, è né un problema, né un demerito: è l’ennesima medaglia di una carriera anale inarrestabile: oggi è seguito e premiato per lavori OldJe "ass" quali "Dirty Grandpa", o "All Anal Service 2", uscito pochi mesi fa. Peccato non giri più porno vestito da donna.

steve holmes jill cassidy

Steve Holmes è romeno, la sua famiglia è fuggita dal comunismo quando lui aveva 7 anni, ma non è entrato nel porno fino ai 35, e dopo che era sposato da 5 anni e fidanzato da 2. Matrimonio non monogamo, visto che Steve dice d’aver riconosciuto nella ragazza da penetrare analmente in un porno amatorial, la stessa con cui aveva sc*pato in una festa scambista. Steve Holmes è un marito modello: ha chiesto il permesso a sua moglie Sylvia prima di iniziare a fare porno! Lei non solo glielo ha dato, non solo non batte ciglio se oggi lo vede divertirsi con attrici che potrebbero essere loro nipoti, ma è sui set con lui.

steve holmes autumn falls

Sylvia è una truccatrice, ed è lei che prepara le ragazze che suo marito si deve godere. Molti fetish Steve Holmes li gira con fanciulle non professioniste, che non sono pornostar, né vogliono diventarci. Sono ragazze che rispondono a casting sul web, ragazze che sono fan sfegatate di "nonno" Steve: lo hanno scoperto sui siti porno, e per loro farsi porno-degradare da lui è spesso realizzare una specifica fantasia sessuale. Se ancora mi segui, ti aggiungo che Steve confida che… alcune di loro si fanno accompagnare sul set dalle madri!

steve holmes gina valentina

Sicuro, è la verità, io di paparino Steve Holmes mi fido, come sono certa che tu sei già andato qualche volta a curiosare tra i video OldJe: hai visto che panze, che grinze, che pelate, e che grinta? I più amati sono gli OldJe amatoriali, io ti dico subito che non credo all’età che siffatti performer professano, alcuni sono più giovani e comunque, viagra o non viagra, fanno tutto quello che la loro libidine gli consente e ancora gli "tira".

steve holmes on tw

Anche con le baby-trans. Il loro successo si spiega con l’identificazione: solo su un set (e solo cash) la maggioranza degli spettatori loro coetanei può ritrovarsi tali ridenti ninfe da sollazzarsi, e mica tutte su un banale letto, bensì in doccia, sul tavolo della cucina, inginocchiati in rimming attivi e passivi (ma dopo come faranno a rialzarsi?!?).

steve holmes gina valentina 2

Dì un po’, non crederai che gli OldJe siano frutto dei "degenerati" tempi presenti: le sc*pate ragazza-vecchio sono nate col porno, impazzavano già nella preistoria del porno, le sfogliavi nei porno fotoromanzi degli anni '70. Non te lo diranno mai, ma in molti OldJe girati sui set, i peni âgées in azione… non sempre sono dei proprietari che vedi sullo schermo: nel montaggio sono sostituiti da più aitanti peni turgidi, lo sperma può essere artificiale, ma tutto questo a te non deve importare, a te ti si deve rizzare guardandoli e, benché non mi sia mai capitata una donna che ammetta di esserne video-amante, qualche pornofila-gerontofila, da qualche parte, deve pur esserci…

steve holmes athena faris steve holmes las vegas 1 steve holmes rebecca volpetti ivana cherry public disgrace steve e sylvia holmes 2017 steve holmes eliza ibarra steve holmes valentina nappi 1 steve holmes valentina nappi steve holmes gianna dior steve holmes public disgrace 1 steve holmes veronica avluv steve holmes las vegas steve holmes emily willis steve holmes 2019 steve holmes luna star steve holmes public disgrace berlin steve holmes joanna angel steve holmes expo las vegas steve holmes dirty grandpa