OLE', AI COLLI ALBANI SI FA LA CORRIDA – A NEMI, UNA DONNA SI È SCONTRATA IN AUTO CONTRO DUE TORI E UNA MUCCA CHE SI TROVAVANO SULLA CARREGGIATA - L'IMPATTO L'HA FATTA FINIRE FUORI STRADA, MA SENZA ULTERIORI CONSEGUENZE – I CARABINIERI HANNO AVVIATO LE INDAGINI PER RISALIRE AI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI: NON SI TRATTEREBBE DI UN CASO ISOLATO…

Fla. Sav. per "il Messaggero"

Non solo cinghiali, topi e gabbiani. Ma anche tori e mucche. Questa volta però più di un avvistamento. Piuttosto una disavventura per l'automobilista, una romana classe 83, che sabato nel tardo pomeriggio era al volante della sua Fiat 500.

Intorno alle 19 stava percorrendo la via dei Laghi nel comune di Nemi quando, all'altezza di via dei Corsi si è trovata davanti due tori bianchi e una mucca. A poco è servito il tentativo della donna di evitare il peggio: ha bruscamente frenato e sterzato ma ha travolto comunque uno degli esemplari che è stato investito.

I RILIEVI

L'impatto l'ha fatta finire fuori strada senza ulteriori conseguenze. Se non per lo choc e la carrozzeria dell'auto. Sul posto in soccorso dell'automobilista sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri che hanno proceduto con i rilievi. Per la giovane non è stato necessario l'intervento dei sanitari mentre per il toro è stato richiesto il supporto di un veterinario per accertarne le condizioni.

I militari hanno quindi raccolto la testimonianza della guidatrice e avviato le indagini per risalire ai proprietari dei tre esemplari che stavano passeggiando lungo la carreggiata. Non un caso isolato: nei mesi scorsi già altre segnalazioni per tori sulla carreggiata della via dei Laghi sono arrivate al comando dei carabinieri.

IL PRECEDENTE

A ottobre invece - la mattina del 12 - una scena analoga. Questa volta però lungo la via Laurentina, all'altezza di via Santa Serena, la strada che si allunga alla periferia sud della Capitale. Anche in questo caso, una pioggia di segnalazioni di automobilisti preoccupati - e divertiti allo stesso tempo - era arrivata al comando dei vigili urbani di zona.