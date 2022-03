3 mar 2022 19:58

OLÈ: COME SE NON BASTASSE LA GUERRA IN UCRAINA, QUESTA NOTTE ARRIVA PURE UN ASTEROIDE A ROMPERCI LE PALLE! “138971 2001 CB21”, QUESTO IL SUO NOME, È GRANDE QUATTRO VOLTE LA TORRE EIFFEL E ALLE 4 DI NOTTE PASSERÀ VICINO AL NOSTRO PIANETA. NON CI SONO PERICOLI PER LA TERRA, ANCHE SE LA NASA PARLA DI “POTENZIALE PERICOLO” PROPRIO PER LE SUE DIMENSIONI…