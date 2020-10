OLIVIA PALADINO HA USATO LA SCORTA DI CONTE? – LA COMPAGNA DI CARTONE DEL PRESIDENTE È SFUGGITA ALLE DOMANDE DELLE “IENE” GRAZIE ALL’INTERVENTO DI ALCUNI UOMINI CHE AVEVANO TUTTA L’ARIA DI FAR PARTE DELLA SCORTA DEL POTENTE FIDANZATO – L’INTERVENTO FINISCE IN PROCURA

olivia paladino giuseppe conte

Estratto dell'articolo di Fabio Amendolara e Giuseppe China per “la Verità”

L' intervento che ha fatto da scudo alle domande che le Iene volevano porre a Olivia Paladino, la compagna del premier Giuseppe Conte, è finito in Procura. Da un lato c' era l' inviato Filippo Roma, dall' altro la Paladino. E al centro c' erano degli uomini che, come ha ricostruito ieri la Verità, avevano tutta l' aria di far parte della scorta del presidente del Consiglio.

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL MARE

«Si sono frapposti tra noi e lei, ma non ci hanno identificati», spiega Filippo Roma.

Il tutto è avvenuto davanti a un piccolo supermercato di via Fontanella Borghese a Roma. La Paladino si era rifugiata lì per scansare l' inseguimento con microfono e telecamera. Una persona che era presente ha raccontato ai cronisti che le domande erano sulla storia dell' hotel Plaza, del quale il papà della compagna di Giuseppi è amministratore.

olivia paladino e giuseppe conte 10

L' hotel è comunque controllato anche da Olivia, che con la sorella Cristiana possiede il 47,5 per cento a testa della Srl Agricola monastero Santo Stefano Vecchio, la quale direttamente (10,6 per cento delle quote) e attraverso altri veicoli (Immobiliare Splendido e Immobiliare Archimede) controlla la Srl Unione esercizi alberghi di lusso, la società del Grand hotel Plaza.

Rocco Casalino, portavoce del premier, è stato chiaro: «Non intervengo su questo». Poi ha chiuso le comunicazioni. Ora, però, sulla questione potrebbe aprirsi un fronte giudiziario: Roberta Angelilli, ex eurodeputata e componente dell' esecutivo di Fratelli d' Italia, ieri mattina, dopo aver letto La Verità, è andata dai magistrati per segnalare «la necessità dell' intervento della pubblica autorità per la presenza di condotte che potrebbero essere contrarie alla legge».

meme by le bimbe di conte (e della paladino)

E ha spiegato: «Se effettivamente la Paladino avesse usufruito di agenti della scorta del presidente del Consiglio, si sarebbe verificato un uso improprio di personale con funzioni di sicurezza relative a soggetti che ricoprono funzioni pubbliche». E ha chiesto di «valutare gli eventuali profili d' illiceità penale e, nel caso, di individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti».

olivia paladino e giuseppe conte 8

Il punto da chiarire, infatti, è proprio legato alla qualifica degli uomini intervenuti. Chi erano? Con i giornalisti non si sono qualificati. E allora Angelilli ha messo tutto nero su bianco e ha presentato una «denuncia-querela». Ma non è l' unica questione che riguarda i Paladino finita davanti alle toghe. (...)

olivia paladino e giuseppe conte 12

olivia paladino e giuseppe conte 6 olivia paladino e giuseppe conte 4 olivia paladino e giuseppe conte 5

olivia paladino e giuseppe conte 13 olivia paladino e giuseppe conte 11 giuseppe conte e olivia paladino arrivano a ceglie messapica