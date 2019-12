OLTRE I CONFINI DELL’HARD - UNO DEI SETTORI PORNO IN ESPANSIONE E’ QUELLO LEGATO ALLA BLASFEMIA - IN ITALIA E’ UNA NICCHIA GOVERNATA DALL’ATTRICE VALERY VITA E LA SUA CREW DI PORCELLINI - TUTTO È COMINCIATO DOPO UNA MULTA PER ATTI OSCENI CHE, PIÙ DI DUE ANNI FA, L’ATTRICE PRESE DOPO AVER URINATO SU UN CROCIFISSO IN UN LUOGO PUBBLICO: “DOPO QUESTA CLIP, SONO STATA ASSALITA DA RICHIESTE DAL PUBBLICO PER FARE ALTRE SCENE SIMILI, OSANDO ANCHE DI PIÙ…” - FOTOGALLERY VIETATA AI MINORI

Comunicato stampa

valery vita

Per quanto possa sembrare assurdo e altamente immorale il sesso dissacratorio è uno dei generi più in voga in questo momento, in Italia e all'estero; a dimostrarlo è il picco di notorietà che la casa di produzione Valery Vita Production della porno attrice Valery Vita sta ottenendo dopo aver iniziato a produrre materiale nella categoria denominata "porno blasfemia".

valery vita

Tutto è cominciato dopo una multa per atti osceni che più di due anni fa Valery Vita prese in seguito al suo folle gesto di urinare su un crocifisso in un luogo pubblico, il fatto diventò subito mediatico, la gente si indignò e Valery venne soprannominata dai media "La Sexy suora del porno oltraggio". La Vita dichiara: “All'epoca producevo porno classico, nulla di grottesco o immorale, ma dopo questa mia prima clip scandalosa sono stata letteralmente assalita da richieste da parte del pubblico per fare altre scene simili, osando anche di più, andando oltre il già visto”.

valery vita e trip conte

Valery diventa cosi in breve tempo, per i media e per i fans, la Regina della blasfemia.

I suoi film sono grotteschi, immorali, scandalosi, osceni, deviati. I protagonisti di questi video sono suore perverse, preti sodomiti, sesso satanico, giochi dannunziani su oggetti sacri, distruzione del sacro, bestemmie.

Oltre alla produzione di film, l’attrice intrattiene il suo pubblico con 4 dirette streaming mensili, di un’ora ciascuna, sempre a tema. Alle dirette partecipano anche i suoi attori e le sue attrici di punta. I fan iscritti al sito in diretta streaming sono chiamati "i peccatori" e il sito è considerato "la setta del piacere".

trip conte

Ad affiancare Valery nei suoi prodotti spesso troviamo il porno fachiro d'Italia Trip Conte, Althea Morrison definita dai media la Duchessa della blasfemia, il famoso stallone Vicktor Costa e la stupenda new entry del porno Sarah Slave. E poi c’è la coppia oscena composta dalla milf Jasmine B e il compagno Tito B, Kicca Martini, lo slave auto-lesionista Rasputin X e molti altri. Di recente Valery ha aperto anche un sito dedicato al porno gay blasfemo, di cui Trip Conte è il volto di punta.

valery vita 6 VALERY VITA trip conte e valery vita VALERY VITA valery vita 7 VALERY VITA - LE PROMESSE DEL PORNO ITALIANO valery vita e trip conte