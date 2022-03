OLTRE AI SOGNI DI GLORIA DI PUTIN STANNO NAUFRAGANDO PURE QUELLI DELLA FIGLIA - MARIA VORONTSOVA, 36 ANNI, HA DIVORZIATO DAL MARITO, L'IMPRENDITORE OLANDESE JORRIT FAASSEN, ABBANDONANDO IL PROGETTO DI APRIRE UNA CLINICA DI LUSSO PER MILIONARI STRANIERI A MOSCA - IL PIANO ERA QUELLO DI ATTIRARE PAZIENTI DALL'EUROPA E RICCHI SCEICCHI DAI PAESI DEL GOLFO PERSICO: MA ORA, DOPO L'ATTACCO ALL'UCRAINA, CHE TIPO DI EUROPEI E SCEICCHI ANDRANNO IN RUSSIA?

Alessio Esposito da www.ilmessaggero.it

Maria Vorontsova è la prima figlia di Vladimir Putin. Nata nel 1985 - quando l'attuale presidente russo era una spia del Kgb - di professione fa il medico, endocrinologa pediatrica, ed è impegnata nell'ambito delle malattie genetiche nei bambini.

Da alcuni anni è sposata con l'imprenditore olandese Jorrit Faassen, con cui vive una vita extra-lusso fra Amsterdam e Mosca. Tutto questo fino allo scoppio della guerra in Ucraina.

Secondo Sergey Kanev, giornalista investigativo russo in esilio, Maria Vorontsova e Jorrit Faassen starebbero per divorziare. Un rapporto finito proprio in concomitanza del conflitto in terra ucraina e, guarda caso, delle sanzioni occidentali nei confronti della Russia.

Ma a naufragare non sarebbe stato solo il matrimonio, bensì anche l'ambizioso progetto della coppia: quello di aprire una clinica di lusso per milionari stranieri a Mosca.

«Il piano era quello di attirare pazienti dall'Europa e ricchi sceicchi dai paesi del Golfo Persico. E ora, dopo l'attacco all'Ucraina, che tipo di europei e sceicchi verranno?», ha detto il giornalista russo sui social. Non è chiaro, tuttavia, se la separazione fra i due sia avvenuta prima o dopo lo scoppio della guerra.

Chi è Maria Vorontsova

La prima figlia di Putin si chiama Maria Vladimirovna Putina, ma è conosciuta anche come Maria Faassen e Maria Vontsova (cognome della nonna). Ha 36 anni ed è nata dal primo matrimonio dello "Zar" con Lyudmila Putina.

Ha trascorso l'infanzia nella Germania Est e l'adolescenza a Mosca. Dopo una prima laurea in biologia all'Università statale di San Pietroburgo, Maria Vorontsova si laurea in medicina a Mosca, diventando un endocrinologo pediatrico. Attualmente è considerata uno dei massimi esperti russi di malattie genetiche rare infantili.