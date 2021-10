UN OMAGGIO A SPALLETTI? UNA PROTESTA NO VAX? NULLA DI TUTTO QUESTO – NELLA NOTTE GRANDI TESCHI DI CARTAPESTA SONO STATE POSTE SULLE STATUE A NAPOLI, IL RAID È STATO RIVENDICATO DA "EXTINCTION REBELLION", UN MOVIMENTO NATO IN INGHILTERRA CHE CHIAMA "ALLA DISOBBEDIENZA CIVILE NON VIOLENTA CONTRO IL DISASTRO CLIMATICO". COPERTA ANCHE LA SCULTURA DI CARLO V A PALAZZO REALE - VIDEO

Teschi di cartapesta collocati nella notte su statue a Napoli 71

Grandi teschi di cartapesta sono stati posti da sconosciuti nella notte a Napoli su numerose statue del centro cittadino incluso uno dei monumenti dei re di Napoli sulla facciata di palazzo reale in piazza del Plebiscito. I teschi hanno sulla bocca una ' ics' formata con nastro adesivo nero e sulla testa una corona di aghi di pino e altre foglie.

Il raid notturno, per ora non rivendicato da nessuno, sarebbe stato effettuato - a quanto si apprende - anche in altre città d'Italia. Gli sconosciuti hanno operato in numerosi punti raggiungendo anche statue poste a notevole altezza

Teschi bianchi di cartapesta, con una X nera di nastro adesivo a 'cucire' le labbra, posti nella notte vicino a numerose statue del centro di Napoli.

L'azione, come conferma uno dei portavoce del movimento all'agenzia Dire, è opera di Extinction Rebellion (sigla XR), un movimento internazionale nonviolento fondato in Inghilterra in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane.

Analoghe iniziative sono state condotte in altre città d'Italia come Milano, Verona e Firenze. Uno dei teschi è stato posizionato a Napoli sulla statua di Carlo V, collocata sulla facciata principale del palazzo Reale in piazza del Plebiscito.

I teschi di XR sono apparsi anche in altri punti del centro cittadino, da piazza Bovio al lungomare Caracciolo.

Extinction Rebellion è un movimento che "chiama alla disobbedienza civile nonviolenta - scrivono gli attivisti sul loro sito - per chiedere ai governi di invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro climatico e ecologico".

