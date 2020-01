6 gen 2020 09:06

ONDA ANOMALA? - TROVATA MORTA UNA TURISTA ITALIANA SULLA SPIAGGIA DI DAKHLA, IN MAROCCO. EVA VALERIO, UNA 30ENNE DI THIENE (VICENZA) ERA IN VACANZA IN CAMPER CON UN AMICO MAROCCHINO NELLA LOCALITÀ, AMATISSIMA DA CHI PRATICA KITE SURF. È STATO LUI A DARE L'ALLARME QUANDO NON L'HA PIÙ VISTA RIENTRARE - L'IPOTESI È DI ANNEGAMENTO, MA LE AUTORITÀ LOCALI STANNO LAVORANDO SU ALTRE PISTE E STANNO INTERROGANDO IL RAGAZZO