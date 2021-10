23 ott 2021 15:20

ONDA MORTALE – MARCO PENZA, BRIANZOLO DI 27 ANNI, È MORTO IN COSTA RICA DOVE ERA IMPEGNATO COME VOLONTARIO IN UN’ORGANIZZAZIONE CHE SI OCCUPA DELLA SALVAGUARDIA DELLE TARTARUGHE: IERI ERA USCITO IN MARE CON ALTRI VOLONTARI QUANDO È STATO TRAVOLTO DA UN’ONDA. IL SUO CORPO NON È ANCORA STATO RITROVATO E…