4 mar 2020 11:28

ONDATA DI CORONAVIRUS – UNA NAVE IN ISOLAMENTO A GENOVA: 50 MARITTIMI IN QUARANTENA - UN PASSEGGERO SBARCATO A LA GOULETTE IN TUNISIA IL 27 FEBBRAIO ERA RISULTATO POSITIVO AL VIRUS E SONO STATE QUINDI DISPOSTE MISURE PREVENTIVE IN ATTESA CHE FINISCA IL CICLO DELLE VERIFICHE SANITARIE…