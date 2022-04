ONESTA', MA 'NDO STA'? - I VIGILI SGOMBERANO IL GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE E LA DISCOTECA ART CAFÉ: L'AREA ERA AFFITTATA DAL COMUNE PER MENO DI 300 EURO AL MESE, LA CONCESSIONE ERA SCADUTA NEL 2017 E I CONCESSIONARI AVEVANO MATURATO UN DEBITO DI QUASI 400 MILA EURO - L'ASSESSORE ALLO SPORT ALESSANDRO ONORATO: "È FERMA INTENZIONE DI QUESTA GIUNTA RIPRISTINARE LA LEGALITÀ SU TUTTA L'IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE"

Galoppatoio di Villa Borghese sequestrato

Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera”

Dopo il caso degli immobili comunali in zone di pregio affittati a cifre irrisorie, spunta un'altra vicenda paradossale: gli impianti sportivi del Campidoglio in stato di abbandono (alcuni occupati da abusivi) o concessi a canoni simbolici. Ieri mattina i vigili hanno sgomberato il Galoppatoio di Villa Borghese: nell'area, affittata dal Comune per meno di 300 euro al mese, si trova anche la discoteca ex Art Cafè la cui concessione, come ricostruito dagli uffici, era scaduta già nel 2017.

Galoppatoio di Villa Borghese

Non solo. I concessionari, malgrado l'esiguo corrispettivo, avevano maturato un debito di quasi 400 mila euro. «Lo stato di irregolarità degli occupanti era stato confermato da una sentenza del Consiglio di Stato già nel 2020», spiega l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato. «È ferma intenzione di questa giunta ripristinare la legalità su tutta l'impiantistica sportiva comunale».

Galoppatoio di Villa Borghese sequestrato

Nel frattempo l'area è stata affidata alla Fise-Federazione italiana sport equestri. Per garantire le cure necessarie ai trenta, tra pony e cavalli, ospiti della struttura sono intervenuti il servizio veterinario della Asl e il dipartimento Ambiente. «Quello di oggi (ieri, ndr ) è solo un primo passo - insiste Onorato - cui seguiranno tutti gli altri, fino al completo raggiungimento dell'obiettivo». L'amministrazione sosterrà invece i concessionari in difficoltà per la pandemia e il caro bollette.

Galoppatoio di Villa Borghese Galoppatoio di Villa Borghese sequestrato