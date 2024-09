OPENAI SENTE LA PRESSIONE DELLA CONCORRENZA... E BATTE CASSA - L'AZIENDA DI SAM ALTMAN PREPARA UNA NUOVA RACCOLTA FONDI PER ARRIVARE A UNA VALUTAZIONE DI 150 MILIARDI DI DOLLARI - LA SOCIETÀ CHE HA CREATO CHATGPT È IN TRATTATIVA PER RACCOGLIERE 6,5 MILIARDI DI DOLLARI DAGLI INVESTITORI E 5 MILIARDI IN DEBITO DALLE BANCHE - ADOBE LANCIA IL GUANTO DI SFIDA A OPENAI: HA PRESENTATO "FIREFLY VIDEO MODEL", UN PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAPACE DI… - VIDEO

(ANSA) - OpenAI, la startup a cui fa capo ChatGPT, sta valutando di raccogliere nuovi fondi dagli investitori a una valutazione di 150 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali OpenAI è in trattative per raccogliere 6,5 miliardi di dollari dagli investitori e cinque miliardi in debito dalle banche.

(ANSA) - Adobe ha svelato al mondo un nuovo strumento che promette di rivoluzionare il modo in cui vengono creati i video: Firefly Video Model. La tecnologia di intelligenza artificiale generativa, integrata nella suite Adobe Creative Cloud, offre ai video editor una serie di strumenti potenti per creare contenuti visivi in modo più rapido, efficace e creativo. Si tratta di un concorrente diretto di Sora di OpenAI, modello svelato la scorsa primavera e ancora lontano da un lancio pubblico.

Firefly Video Model ha invece già aperto le liste di attesa, con una disponibilità promessa entro l'anno. "Immaginate di poter trasformare un'idea in un video realistico con un semplice prompt di testo o di poter colmare i vuoti in una timeline con clip generate automaticamente, perfettamente integrate con il resto del video. Questo è ciò che il Firefly Video Model rende possibile" spiega l'azienda sul proprio sito. Sono tre le caratteristiche principali del modello. La prima è "Text-to-Video", che genera filmati partendo da descrizioni testuali, con anche il controllo di inquadrature, movimenti e zoom.

Poi "Image-to-Video", pensato per trasformare immagini statiche in clip video dinamiche. Infine "Generative Extend", che riempie automaticamente i vuoti in clip esistenti. Come afferma Adobe, un aspetto fondamentale di Firefly Video Model è la sua attenzione alla sicurezza e all'etica. Lo sviluppatore ha addestrato il modello su contenuti per i quali ha ottenuto i permessi necessari, evitando così problemi di copyright e garantendo la legalità dell'utilizzo dei filmati generati. Stando ad Adobe, "Firefly Video Model eccelle nel generare video del mondo naturale. Quando la produzione perde un'inquadratura chiave necessaria per impostare la scena, genera un riempitivo basato sul movimento della telecamera, che include paesaggi, piante o animali".

