OPERAZIONE SIMPATIA? PER CORTESIA! – MEGHAN E HARRY UNA NE PENSANO E CENTO NE SBAGLIANO: PER STENDERE UN VELO IMPIETOSO SULLA VAGONATA DI CRITICHE CHE LI HA TRAVOLTI IN QUESTA DIFFICILE ESTATE PER I WINDSOR, ANNUNCIANO CHE ANDRANNO SULLA TOMBA DI LADY DIANA – SPERANO DI ALZARE IL LORO INDICE DI GRADIMENTO, IN PICCHIATA DOPO I JET PRIVATI, LE POLEMICHE PER I COLLABORATORI IN FUGA E…(VIDEO)

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

il principe harry e meghan markle alla prima del re leone 5

Non è stata una bella estate per i duchi di Sussex. Harry e Meghan hanno l' aria sempre più imbronciata, e la loro popolarità è scesa a livelli molto bassi. Fanno un errore dietro l' altro e nemmeno sembrano rendersene contro.

Licenziano i collaboratori che cercano di consigliarli, e persino la bambinaia non va mai bene: Meghan ne ha già cambiate tre in quattro mesi. Per molte settimane i giornali britannici li hanno massacrati: le due misere foto diffuse dopo il privatissimo battesimo del figlio Archie Harrison, il segreto che ancora avvolge il nome dei padrini, i 3 milioni di sterline dei contribuenti spesi per ristrutturare Frogmore Cottage, i litigi con i Cambridge, il rifiuto di Meghan di partecipare alla cena con Donald Trump e cento altre presunte o reali stranezze.

la tomba di diana

La tensione si era appena un po' allentata che i Sussex ne hanno combinata un' altra: quattro viaggi in jet privato in soli 11 giorni. Tutti i Royals ogni tanto prendono un jet privato e ogni volta che un Windsor lo fa riceve la sua immancabile dose di critiche. Se ai Sussex ne toccano di più è solo perché predicano bene sui social e nei discorsi, ma razzolano molto male nella vita privata.

diana e harry

Dopo avere postato su Instagram una frase nella quale ricordavano che per la salvezza del mondo «ogni azione, ogni scelta, ogni impronta fa la differenza», Harry e Meghan sono saliti su un Gulfstream 200 per andare a festeggiare i 38 anni di lei a Ibiza. Sono tornati quattro giorni dopo, il 12 agosto, sempre con un aereo privato.

harry

Sono poi andati a Nizza con un Cessna 500 XL, per una breve vacanza nella villa da 15 milioni di Elton John. Un altro aereo privato li ha riportati a Londra. Nel frattempo Harry, sempre con un aereo privato, aveva fatto un salto in Sicilia per tenere al Google Camp un discorso sul riscaldamento globale e ribadire che lui e Meghan, per dare un contributo significativo se non decisivo alla sostenibilità ambientale, avranno in tutto solo due bambini.

diana 1

Un volo su un aereo privato costa molto e causa sette volte le emissioni per singolo passeggero di uno di linea. Logico quindi che i sudditi si domandino chi paga, e pretendano dai Sussex di essere un po' più coerenti: «Praticate quello che predicate - ha scritto un follower su Instagram - e smettetela di prendere un jet ogni due giorni. Siete ridicoli».

l'aereo privato di harry e meghan 1

Elton John ha cercato di metterci una pezza, dicendo che il volo a Nizza lo aveva pagato lui in memoria di Lady Diana e aveva anche compensato l' impronta di carbonio con una generosa offerta a Carbon Footprint. Come accade a molte pezze, anche questa è stata peggiore del buco.

harry e meghan sull'aereo privato 7

L' esperta di cose reali Martina Bet ha rivelato sull' Express le vere ragioni per le quali Meghan preferisce i jet privati. Nel 2016, in un' intervista, aveva spiegato che una sua amica che lavora nel mondo della moda le aveva rivelato che le cabine degli aerei sono piene di pericolosi batteri.

il battesimo di archie 2

Da allora lei non ha più preso un volo di linea senza spalmarsi all' interno del naso un po' di Neosporin, una crema antibiotica. L' amica è certamente Naomi Campbell, così ossessionata dai batteri in aereo che persino in prima classe pulisce con l' amuchina sedili, braccioli, schermi e tutto quello che dovrà toccare.

harry, meghan e archie 2

Per risalire la china, Meghan ha fatto dire alle sue amiche americane che lei a Londra è vittima di bullismo razzista e che non le importa delle critiche ma di aiutare, per esempio, le donne disoccupate. Nei prossimi giorni andrà con Harry e Archie in pellegrinaggio alla tomba di Diana: lo spirito della regina di cuori forse le insegnerà qualcosa su come si diventa popolari alla corte dei Windsor.

