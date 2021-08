5 ago 2021 17:20

OPS, MA "RAZZA DI STRONZO" SI POTRA' ANCORA DI DIRE SENZA ESSERE ACCUSATI DI RAZZISMO? - LA RASSICURAZIONE DI FRANCESCO MERLO AI RADICAL TILT: "QUI LA PAROLA RAZZA È USATA COME RAFFORZATIVO SPREGIATIVO. ALL'OPPOSTO, BRERA ELOGIAVA COSÌ GLI ATLETI DEL TRIVENETO: "I RASSA-PIAVE NO TRADISSE MAI.". SCALFARI E TURANI BATTEZZARONO I CAPITALISTI PAPPONI "RAZZA PADRONA". LA METAFORA SPOSTA, CHIARISCE E DRAMMATIZZA I SIGNIFICATI. PER GLI STRONZI DELLA TV ANDRÀ SEMPRE BENE"