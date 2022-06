15 giu 2022 16:25

ORA E' CHIARO: GLI ANIMALISTI NON HANNO PROPRIO UN CAZZO DA FARE - LA SEZIONE BERGAMASCA DELLE "GUARDIE PER L’AMBIENTE" SI INCAZZA PER LA LOCANDINA UTILIZZATA PER PROMUOVERE LA "PEDALATA CICLOTURISTICA DEI FONTANILI", DOVE SI VEDE IL DISEGNO DI UN CANE CHE CORRE IN MEZZO A DUE BICICLETTE: "CONDURRE ANIMALI E TRAINARLI DA UN ALTRO VEICOLO È REATO, OLTRE CHE DELETERIO E NON ETOLOGICAMENTE CORRETTO PER L’ANIMALE"