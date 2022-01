ORA LE BABY GANG SI DANNO LA SCOSSA! – DURANTE UNA RISSA A ROMA TRA DUE GRUPPI DI GIOVANI, UN RAGAZZO HA PUNTATO UN TASER CONTRO UN ALTRO – GLI STORDITORI ELETTRICI SONO ACQUISTABILI SU INTERNET A UN PREZZO CHE OSCILLA TRA I 100 E 200 EURO - SI POSSONO TENERE IN CASA MA LA LEGGE VIETA DI PORTARLI IN STRADA...

Luca Monaco per "la Repubblica"

Una scarica elettrica, un lampo di luce blu riflesso sulle reti da cantiere. Il rumore dell'impulso sovrasta le grida della lite. Non è ancora mezzanotte a Trastevere. In via dei Fienaroli, una lingua di sampietrini a due passi da via della Lungaretta, dietro l'ospedale San Gallicano, due comitive se le danno di santa ragione. All'improvviso spunta un taser. Uno storditore elettrico. […]

Nei 40 secondi di video, girato sabato 22 gennaio dai residenti in via dei Fienaroli, ora in mano ai carabinieri, si vede nitidamente, al minuto 36, uno dei sei picchiatori, vestito con un paio di jeans e il giubotto blu, impugnare un piccolo attrezzo e tentare di stendere l'avversario con la scossa.

Un secondo video girato alle tre del mattino di sabato scorso e pubblicato ieri da Repubblica.it mostra tre ragazzi che tirano cocaina sotto le finestre dei residenti in vicolo Moroni, dietro piazza Trilussa, come se nulla fosse. A quell'ora l'onda della movida che sabato notte ha invaso il rione, aveva già inziato a ritirarsi. Alle 2.40, la polizia e un'ambulanza erano già intervenute in piazza Trilussa per una tentata rapina ai danni di tre ragazzi romani di 20 anni.

Il video è stato acquisito dai carabinieri di Trastevere che insieme alla polizia moltiplicano gli sforzi per garantire la sicurezza nel rione. Gli storditori sono acquistabili su internet a un prezzo che oscilla tra i 100 e i 200 euro. Si possono tenere in casa, ma la legge vieta di portarli in strada, come per gli sfollagente che un tempo si acquistavano in armeria.

Gli storditori normalmente sono utili a chi lavora in campagna per difendersi dalle possibili offensive degli animali. A volte capita agli investigatori di trovarli nelle borse delle persone che si prostituiscono in strada e ugualmente li tengono in borsa per difesa personale. La brutta notizia è che ora, i taser, li utilizzano i giovanissimi per affrontarsi senza esclusione di colpi.

