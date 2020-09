E ORA CHE CI FAMO CON IL VILLONE DI CAPRI?– CHRISTIAN DE SICA ANNUNCIA CHE PER POCO MENO DI 4 MILIONI DI EURO METTE IN VENDITA LA SUA MAISON CAPRESE – "LIBERO" LANCIA IL SOSPETTO: LA CRISI DA COVID SI FA SENTIRE?

Da liberoquotidiano.it

"Villa di pregio a Capri" in vendita per una cifra non proprio abbordabile 3.900.000 euro ma certo per i fan del cinema potrebbe essere un buon affare. Sì perché la villa in questione è quella di Christian De Sica.

"La villa", in via Roma, si legge nel lunghissimo annuncio pubblicato sul sito Idealista https://www.idealista.it/immobile/18175584/, si raggiunge facilmente dal porto, a breve distanza dalla "piazzetta", immersa in un giardino pieno dei profumi degli agrumi e della lavanda, dei colori delle bouganville e delle rose. Una villa dallo stile caprese inequivocabile, con delle terrazze che si affacciano sul mare azzurro e che sovrastano l'isola.

La descrizione della villa è interminabile, lo stile dell'edificio, si legge, è nei primi del '900, ed è immersa "nel verde del suo giardino privato arricchito da piante di limoni, cespugli di rose e di lavanda e sovrastante l'isola di Capri". E ancora: "Gli spazi della villa sono armonicamente suddivisi su due livelli.

La scenografica entrata attraverso una delle terrazze panoramiche ci conduce direttamente all'ampio living anch'esso panoramico e caratterizzato da alti soffitti a volta che regala una luminosità intensa agli ambienti interni".

