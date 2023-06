E ORA CHE FARÀ DESANTIS? MIGLIAIA DI PERSONE LGBTQ+ SI STANNO RIVERSANDO IN FLORIDA PER FESTEGGIARE I "GAY DAYS": SONO ATTESE 150MILA PERSONE CHE SONO PRONTE A CELEBRARE L’ORGOGLIO GAY CON UNA MEGA PARATA NEL PARCO DI "DISNEYWORLD" – DOPO IL PACCHETTO DI LEGGI VOLUTE DAL GOVERNATORE E RIBATTEZZATE "DON'T SAY GAY", LA HUMAN RIGHTS CAMPAIGN AVEVA BOLLATO LO STATO COME NON SICURO PER I MEMBRI DELLA COMUNITA' LGBTQ+, MA…

DAGONEWS

ron desantis e comunita lgbtq+ 2

Decine di migliaia di persone LGBTQ+ si stanno riversando in Florida per il fine settimana per fare giri nei parchi a tema, socializzare con artisti in costume, ballare a feste notturne e rilassarsi a bordo piscina negli hotel durante i Gay Days.

Nonostante il governatore Ron DeSantis e i legislatori della Florida abbiano sostenuto una serie di leggi anti-LGBTQ+, il più importante gruppo per i diritti dei gay negli Stati Uniti ha incoraggiato i visitatori di tutto il mondo a partecipare a una delle più grandi celebrazioni gay e lesbiche della Florida. Sono attese 150mila persone. «Non è il momento di andare via – sostengono i gruppi lgbtq+ - È ora di dimostrare che siamo qui, siamo queer e non andiamo da nessuna parte».

manifestazioni contro leggi anti lgbtq+ in florida 4

Gli organizzatori sanno che il momento clou del fine settimana sarà un incontro di sabato dei visitatori LGBTQ+ al Magic Kingdom di Walt Disney World, dove i primi Gay Days si celebravano in un solo giorno nel 1991. Tradizionalmente, i partecipanti indossano magliette rosse per identificarsi, e si danno appuntamento per la sfilata pomeridiana davanti al Castello di Cenerentola.

ron desantis e comunita lgbtq+ 1

Attualmente, la Disney è coinvolta in una battaglia legale con DeSantis per l'acquisizione da parte del governatore e dei legislatori repubblicani del distretto governativo di Disney World, dopo che i funzionari della Disney si sono opposti pubblicamente alla legislazione che i critici hanno soprannominato "Don't Say Gay" .

ron desantis

Inizialmente, la legge vietava l'insegnamento in aula di nozioni sull'orientamento sessuale e l'identità di genere fino alla terza elementare, ma quest'anno è stata estesa per essere applicata a tutte le classi. Inoltre, i legislatori della Florida hanno recentemente approvato progetti di legge che rendono reato fornire assistenza sanitaria ai minori transgender, oltre a vietare alle persone di entrare in bagni diversi dal sesso assegnato alla nascita e proibire ai bambini di assistere ad alcune esibizioni, ovvero i drag show.

proteste contro la legge di ron desantis in florida

In risposta alle nuove leggi e politiche della Florida, la Human Rights Campaign, la più grande organizzazione per i diritti LGBTQ+ negli Stati Uniti, ha recentemente emesso un avviso per i viaggi in Florida, stabilento che lo Stato non è più sicuro per le persone Lgbtq+.

RON DESANTIS CON IL SUO LIBRO manifestazioni contro leggi anti lgbtq+ in florida 1 manifestazioni contro leggi anti lgbtq+ in florida 5 manifestazioni contro leggi anti lgbtq+ in florida 3 manifestazioni contro leggi anti lgbtq+ in florida 2 RON DESANTIS