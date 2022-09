ORA MANCA SOLO IL TASTO "STICAZZI!" - TIKTOK ANNUNCIA L'INTRODUZIONE DI UN TASTO "NON MI PIACE" (PER FORTUNA ARRIVA DOPO LA CAMPAGNA ELETTORALE, ALTRIMENTI SAREBBE STATO UN BAGNO DI SANGUE PER I POLITICI) - I "NON MI PIACE" SERVIRANNO AI MODERATORI PER CAPIRE SE UN POST ABBIA VIOLATO LE LINEE GUIDA PER L'APP - ARRIVA LA STANGATA PER TIKTOK: RISCHIA UNA MULTA DA 30 MILIONI DI EURO PER NON AVER PROTETTO A SUFFICIENZA I DATI PERSONALI DEGLI UTENTI MINORENNI....

1: ARRIVA SU TIKTOK IL TASTO "NON MI PIACE"

(ANSA) -Arriva su Tiktok il tasto "non mi piace" per esprimere il proprio dissenso nei confronti di un commento. Una novità che mira a non creare discussioni o malumori sulla piattaforma, nascondendo il numero totale alla vista degli iscritti. "Abbiamo creato un nuovo modo per ascoltare il feedback direttamente dalla nostra community. Ciò ci consente di identificare meglio i commenti irrilevanti o inappropriati, per promuovere interazioni autentiche" afferma TikTok. L'app aveva iniziato a testare il pulsante ad aprile, prima di un lancio globale nelle ultime ore.

Oltre a non essere pubblicamente visibile, il clic sul pulsante non invierà una notifica ai creatori di contenuti ma servirà principalmente ai moderatori per capire se un commento sta rispettando le linee guida dell'app, come nei casi di incitamento all'odio, spam e trolling. Il tasto "non mi piace" non sostituisce comunque le modalità standard per la segnalazione di post o commenti inopportuni, che ledono le regole di comportamento di TikTok. Con il lancio, l'app sviluppata dalla cinese ByteDance si unisce a diverse altre piattaforme digitali che hanno sperimentato una sorta di "non mi piace" sui loro canali.

Ad esempio, YouTube offre un pulsante "like" per i commenti, ma il conteggio dei non mi piace è privato. Reddit ha scelto una strada più trasparente, con i conteggi totali per voti positivi e negativi che sono pubblici. A febbraio, Twitter ha avviato il test per la freccia che punta in basso, disponibile solo per le risposte e non per i post, con il totale che resta nascosto agli utenti. TikTok ha pensato al pollice verso già da tempo. L'esperto di social media, Matt Navarra, lo aveva individuato per la prima volta nel marzo del 2020.

2: TIKTOK RISCHIA MULTA DA 30 MLN PER DATI PERSONALI MINORENNI

(ANSA) - Il social network TikTok rischia di subire una multa di 27 milioni di sterline (30 milioni di euro) da parte delle autorità britanniche per non aver protetto a sufficienza i dati personali degli utenti minorenni. E' quanto si legge in un comunicato dell'Information Commissioner's Office (ICO), l'agenzia di protezione dei dati nel Regno Unito, che ha condotto una indagine nei confronti di TikTok: "la società potrebbe aver violato la legge sulla protezione dei dati" tra il maggio 2018 e il luglio 2020.

In particolare si fa riferimento alle informazioni personali riguardanti i minori di 13 anni, che sarebbero state trattate senza il consenso dei genitori e senza utlizzare un linguaggio conciso, trasparente e di facile comprensione come viene richiesto dalla normativa vigente. E' stato quindi emesso un avviso per la potenziale sanzione in attesa di valutare le spiegazioni da parte del social network cinese.