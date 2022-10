4 ott 2022 08:38

E ORA SAI DOVE METTERLA LA BOMBOLETTA SPRAY - QUATTRO WRITER ITALIANI SONO STATI ARRESTATI IN INDIA PER AVER DISEGNATO DEI GRAFFITI SU DUE CARROZZE DELLA METROPOLITANA - I GRAFFITARI SONO ACCUSATI DI AVERE DANNEGGIATO UNA PUBBLICA PROPRIETÀ, PER UN DANNO DI CIRCA 600 EURO E DI ESSERSI INTRODOTTI IN AREE VIETATE AL PUBBLICO - I QUATTRO POTREBBERO ESSERE TRASFERITI A MUMBAI, DOVE AVREBBERO...