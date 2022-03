30 mar 2022 17:15

ORA SI RATEIZZANO ANCHE I RICATTI-HOT - A ISCHIA UNA DONNA DI 54 ANNI HA RICATTATO IL SUO EX AMANTE, SPOSATO, CHIEDENDOGLI DI PAGARLE 15MILA EURO IN COMODE RATE PER NON DIFFONDERE ALCUNI VIDEO COMPROMETTENTI - LEI AVEVA CONSERVATO TUTTI I CONTENUTI DI UNA CHAT E SALVATO SUL SUO CELLULARE FOTO E FILMATI INTIMI, MINACCIANDO DI PUBBLICARLI ONLINE - LUI HA PAGATO UNA PRIMA TRANCHE DA 700 EURO, MA POI...